CIBanco: al cierre del 2025, había un avance de 84% en el pago a ahorradores

El 25 de junio se cumplió un año de los señalamientos contra CIBanco, de parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos de supuestamente haber permitido operaciones de lavado de dinero, que sacudieron a la institución financiera mexicana y concluyeron con la revocación de su licencia y el inicio de su liquidación en octubre del 2025.

Parte del inicio de su liquidación, incluye el pago a los ahorradores que tenían ahí sus depósitos, por un monto de hasta 400,000 Unidades de Inversión (Udis), que al cierre del 2025 equivalían a poco más de 3.4 millones de pesos.

De acuerdo con el Informe del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) 2025, dado a conocer recientemente, al cierre del año pasado, había un avance de 84% en el pago de los depósitos cubiertos por el seguro respectivo a los ahorradores de la entidad, es decir, 3,400 millones de pesos de un total de 4,039 millones de los depósitos garantizados.

En este sentido, el documento destaca que, hasta esa fecha, había 13,890 ahorradores cubiertos pagados.

De igual forma, señala que 88% de ahorradores con saldo excedente a la cobertura, 173 de 196, fueron pagados.

“Con las estrategias de pago e información diseñadas por el IPAB, se logró incentivar un cobro de depósitos cubiertos oportuno y eficiente, que al cierre del 2025, alcanzó un monto efectivamente pagado de aproximadamente 3,400 millones de pesos, equivalente a 84% de un total de 4,039 millones en depósitos garantizados por el seguro”, detalla el informe.

Añade: “conforme a la regulación, las personas depositantes cuentan con un plazo de un año, a partir del inicio de la liquidación, para presentar solicitudes de pago, en caso de tener alguna inconformidad con el monto recibido”.

Tras inició de liquidación, se autorizaron recursos

En su informe 2025, el IPAB recuerda que en octubre pasado, CIBanco solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) la revocación de su autorización para organizarse y operar como banco, por lo que el órgano regulador procedió a ello.

En consecuencia, menciona, la Junta de Gobierno del IPAB determinó seguir una liquidación como método de resolución, y autorizó la disposición de los recursos necesarios para realizar el pago de los depósitos cubiertos de los ahorradores de CIBanco, hasta por el límite legalmente establecido.

Comunicación directa y oportuna con ahorradores

El IPAB detalla que, como parte de estas acciones, difundió contenidos a través de canales masivos de comunicación (como su sitio de Internet y el del propio CIBanco), para informar a los clientes sobre la situación, indicando los términos y condiciones sobre los cuales comenzarían a recibir el pago de sus depósitos cubiertos, de forma conveniente y oportuna.

Añade que, para conveniencia de los ahorradores de CIBanco, el pago de sus depósitos protegidos se realizó mediante transferencia electrónica, a una cuenta bancaria que los propios titulares mantuvieran en otro banco en operación, sin requerir trámites onerosos o documentación excesiva, con un procedimiento sencillo.

Liquidación de operaciones

De igual forma, el IPAB refiere que, a través de su apoderado liquidador, tomó el control de la institución e inició la liquidación de la sociedad.

Así, precisa, en 11 semanas se logró vender una parte significativa de la cartera de crédito, y se llevó a cabo una primera subasta pública de 55 sucursales, incluyendo mobiliario y equipo, además de que se avanzó en la gestión de inversiones en instrumentos financieros derivados, logrando acuerdos de pago en 79.1% de los contratos.

Asimismo, se prepararon estrategias de empaquetamiento y mercado de bienes inmuebles, muebles y obras de arte.

“Como resultado de la implementación de medidas de austeridad y racionalidad del gasto, a dos meses de haberse iniciado la liquidación, se logró obtener una desincorporación de 33.6% del personal, contribuyendo a mantener recursos para cumplir las obligaciones pendientes de CIBanco con sus acreedores”, expone.