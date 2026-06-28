Sorpresa de Ecuador vs la hegemonía de México

La Tricolor amarillo, azul y rojo ya se dio cuenta que pueden vencer a los equipos “fuertes” y ser el factor sorpresa. Ecuador está en la Ciudad de México con el orgullo de su reciente victoria 2-1 ante Alemania, país que cerró con 10 goles su primera fase del Mundial.

A Ecuador se le puede decir que se encontrarán ante la localía mexicana, la altitud de la ciudad, su invicto en la fase de grupos y en el estadio. Pero, los sudamericanos están familiarizados con el futbol mexicano, tres de los seleccionados, juegan en Liga MX (Enner Valencia, Pedro Vite y Jackson Porozo) y además, tienen un historial de enfrentamientos en Copa América, amistosos y un juego en el Mundial del 2002, que han arrojado experiencia, aunque no un saldo a favor.

Ambos equipos llegan a los Dieciseisavos con la condición de haberse conocido como rivales con cuatro días de anticipación. Sin embargo, el entrenador Javier Aguirre ya había anticipado (post partido ante Chequia) que a enviaron analistas revisando los posibles rivales.

En una revisión estadística hecha por El Economista (mostrado en el gráfico adjunto) que comprende solo datos arrojados en la fase de grupos, de 12 rubros, México está mejor colocado en cinco y Ecuador en siete.

El Tricolor ha sido mejor en la producción de goles, asistencias, efectividad en los remates, velocidad media y los esprints. Mientras que Ecuador tiene mejor desempeño en posesión del balón, presiones defensivas directas, goles esperados, entre otros.

En defensa, México es el segundo mejor de todos los países (junto a España) manteniendo la portería en ceros. Mientras que, Ecuador está junto a otras ocho naciones que han permitido dos goles.

En otro aspecto defensivo, en tiempo de recuperación del balón, México es ligeramente más rápido (43.94) que Ecuador (41.94). Toda la defensa ecuatoriana juega en el extranjero, excepto Jackson Porozo (Xolos). Cinco son de ligas europeas: Piero Hincapié (Arsenal), Joel Ordóñez (Club Brujas), Willian Pacho (PSG), Pervis Estupiñán (AC Milán) y Yaimar Medina (KRC Genk). Dos defensas pertenecen a la liga brasileña: Félix Torres (Internacional Serie A) y Angelo Preciado (Atl. Mineiro).

Las estadísticas actuales pueden cambiar el rumbo de la historia. El partido más reciente fue en el amistoso de octubre pasado y lo empataron 1-1. Sin embargo, se trata de un escenario que no pesa igual que una fase eliminatoria del Mundial.

México viene enrachado de puntos (9) y goles (6) y está a punto de enfrentarse contra su propia historia: romper o no la barrera de los octavos de final, algo que se le ha negado durante nueve mundiales consecutivos desde Estados Unidos 1994 hasta Qatar 2022.