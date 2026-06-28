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El Economista
Deportes

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Mundial 2026: horarios y dónde ver EN VIVO los partidos de dieciseisavos del 29 de junio al 3 de julio

La fase de eliminación directa continúa con 15 encuentros entre el lunes 29 de junio y el viernes 3 de julio. México enfrentará a Ecuador el martes 30, mientras que Brasil, Alemania, Argentina, España y Francia también buscarán su boleto a los octavos de final.

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Foto: Archivo

Redacción El Economista

La fase de dieciseisavos de final del Mundial 2026 entra en su semana más intensa con 15 partidos programados entre el lunes 29 de junio y el viernes 3 de julio. 

Entre los encuentros más esperados destaca el duelo entre México y Ecuador, programado para el martes 30 de junio, además de enfrentamientos como Brasil ante Japón, Alemania contra Paraguay, España frente a Austria y Argentina contra Cabo Verde.

A continuación, te compartimos el calendario completo con los horarios para el centro de México y las opciones de transmisión.

Lunes 29 de junio

Brasil vs. Japón

  • Hora: 11:00 horas
  • Transmisión: ViX Premium Pase Mundial 2026

Alemania vs. Paraguay

  • Hora: 14:30 horas
  • Transmisión: Canal 5, Azteca 7, TUDN y ViX Premium Pase Mundial 2026

Países Bajos vs. Marruecos

  • Hora: 19:00 horas
  • Transmisión: Canal 5, Azteca 7, TUDN y ViX Premium Pase Mundial 2026

Martes 30 de junio

Costa de Marfil vs. Noruega

  • Hora: 11:00 horas
  • Transmisión: ViX Premium Pase Mundial 2026

Francia vs. Suecia

  • Hora: 15:00 horas
  • Transmisión: ViX Premium Pase Mundial 2026

México vs. Ecuador

  • Hora: 19:00 horas
  • Transmisión: Canal 5, Azteca 7, Canal Nueve, TUDN y ViX Premium Pase Mundial 2026

Miércoles 1 de julio

Inglaterra vs. RD Congo

  • Hora: 10:00 horas
  • Transmisión: ViX Premium Pase Mundial 2026

Bélgica vs. Senegal

  • Hora: 14:00 horas
  • Transmisión: ViX Premium Pase Mundial 2026

Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina

  • Hora: 18:00 horas
  • Transmisión: Canal 5, Azteca 7, TUDN y ViX Premium Pase Mundial 2026

Jueves 2 de julio

  • España vs. Austria

España vs. Austria

  • Hora: 13:00 horas
  • Transmisión: Canal 5, Azteca 7, TUDN y ViX Premium Pase Mundial 2026

Portugal vs. Croacia

  • Hora: 17:00 horas
  • Transmisión: ViX Premium Pase Mundial 2026

Suiza vs. Argelia

  • Hora: 21:00 horas
  • Transmisión: ViX Premium Pase Mundial 2026

Viernes 3 de julio

Australia vs. Egipto

  • Hora: 12:00 horas
  • Transmisión: ViX Premium Pase Mundial 2026

Argentina vs. Cabo Verde

  • Hora: 16:00 horas
  • Transmisión: Canal 5, Azteca 7, TUDN y ViX Premium Pase Mundial 2026

Colombia vs. Ghana

  • Hora: 19:30 horas
  • Transmisión: ViX Premium Pase Mundial 2026

¿Qué sigue después de los dieciseisavos?

Los ganadores de esta ronda avanzarán a los octavos de final, que se disputarán del 4 al 7 de julio. A partir de esa instancia, el Mundial 2026 continuará con los cuartos de final (9 al 11 de julio), las semifinales (14 y 15 de julio) y la gran final, programada para el 19 de julio.

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