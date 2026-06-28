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Mundial 2026: horarios y dónde ver EN VIVO los partidos de dieciseisavos del 29 de junio al 3 de julio
La fase de eliminación directa continúa con 15 encuentros entre el lunes 29 de junio y el viernes 3 de julio. México enfrentará a Ecuador el martes 30, mientras que Brasil, Alemania, Argentina, España y Francia también buscarán su boleto a los octavos de final.
La fase de dieciseisavos de final del Mundial 2026 entra en su semana más intensa con 15 partidos programados entre el lunes 29 de junio y el viernes 3 de julio.
Entre los encuentros más esperados destaca el duelo entre México y Ecuador, programado para el martes 30 de junio, además de enfrentamientos como Brasil ante Japón, Alemania contra Paraguay, España frente a Austria y Argentina contra Cabo Verde.
A continuación, te compartimos el calendario completo con los horarios para el centro de México y las opciones de transmisión.
Lunes 29 de junio
Brasil vs. Japón
- Hora: 11:00 horas
- Transmisión: ViX Premium Pase Mundial 2026
Alemania vs. Paraguay
- Hora: 14:30 horas
- Transmisión: Canal 5, Azteca 7, TUDN y ViX Premium Pase Mundial 2026
Países Bajos vs. Marruecos
- Hora: 19:00 horas
- Transmisión: Canal 5, Azteca 7, TUDN y ViX Premium Pase Mundial 2026
Martes 30 de junio
Costa de Marfil vs. Noruega
- Hora: 11:00 horas
- Transmisión: ViX Premium Pase Mundial 2026
Francia vs. Suecia
- Hora: 15:00 horas
- Transmisión: ViX Premium Pase Mundial 2026
México vs. Ecuador
- Hora: 19:00 horas
- Transmisión: Canal 5, Azteca 7, Canal Nueve, TUDN y ViX Premium Pase Mundial 2026
Miércoles 1 de julio
Inglaterra vs. RD Congo
- Hora: 10:00 horas
- Transmisión: ViX Premium Pase Mundial 2026
Bélgica vs. Senegal
- Hora: 14:00 horas
- Transmisión: ViX Premium Pase Mundial 2026
Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina
- Hora: 18:00 horas
- Transmisión: Canal 5, Azteca 7, TUDN y ViX Premium Pase Mundial 2026
Jueves 2 de julio
- España vs. Austria
España vs. Austria
- Hora: 13:00 horas
- Transmisión: Canal 5, Azteca 7, TUDN y ViX Premium Pase Mundial 2026
Portugal vs. Croacia
- Hora: 17:00 horas
- Transmisión: ViX Premium Pase Mundial 2026
Suiza vs. Argelia
- Hora: 21:00 horas
- Transmisión: ViX Premium Pase Mundial 2026
Viernes 3 de julio
Australia vs. Egipto
- Hora: 12:00 horas
- Transmisión: ViX Premium Pase Mundial 2026
Argentina vs. Cabo Verde
- Hora: 16:00 horas
- Transmisión: Canal 5, Azteca 7, TUDN y ViX Premium Pase Mundial 2026
Colombia vs. Ghana
- Hora: 19:30 horas
- Transmisión: ViX Premium Pase Mundial 2026
¿Qué sigue después de los dieciseisavos?
Los ganadores de esta ronda avanzarán a los octavos de final, que se disputarán del 4 al 7 de julio. A partir de esa instancia, el Mundial 2026 continuará con los cuartos de final (9 al 11 de julio), las semifinales (14 y 15 de julio) y la gran final, programada para el 19 de julio.