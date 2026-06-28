Hogares de EU resentirían impacto millonario sin exenciones arancelarias

Un análisis de la Tax Foundation concluyó que la eliminación de las exenciones de los aranceles más altos del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) aumentaría 466,000 millones de dólares en impuestos en Estados Unidos.

Tal impacto equivaldría a unos 300 dólares por hogar estadounidense en 2027, considerando la simulación de un escenario en el que las importaciones amparadas por el T-MEC pierden las exenciones de los aranceles más amplios adoptados por la administración del presidente Donald Trump.

Tax Foundation es un centro de estudios fiscal independiente. Analiza los impuestos y el gasto público con datos, rigor y alcance internacional. Su peso está en influir debates y decisiones con una idea central: menos distorsión tributaria, más crecimiento económico.

Hasta ahora, las exenciones han protegido parcialmente a los importadores estadounidenses del impacto arancelario, aunque estos siguen estando sujetos a los aranceles de la Sección 232 sobre algunas importaciones, entre ellas el acero y el aluminio procedentes de Canadá y México.

Para ilustrar el impacto de las exenciones del T-MEC, Tax Foundation planteó un escenario en el que estas finalizan: las importaciones del T-MEC que ahora están protegidas de los aranceles de la Sección 232 sobre automóviles, piezas de automóvil y camiones se verían sujetas a una tasa de 25%, mientras que el resto de las importaciones del T-MEC se verían sujetas a 10 por ciento.

El fin de las exenciones agravaría los efectos negativos de la política arancelaria del presidente Trump. Los aranceles en vigor supondrán un costo de unos 700 dólares para los hogares estadounidenses este año y reducirán el PIB a largo plazo en 0.3 por ciento.

Según las proyecciones de Tax Foundation, poner fin a las exenciones del T-MEC respecto a los aranceles reduciría el PIB a largo plazo en 0.1% adicional y supondría la pérdida de 95,000 puestos de trabajo.

También equivaldría a un aumento de impuestos de 466,000 millones de dólares entre 2027 y 2036, calculado de forma convencional —aproximadamente 300 dólares por hogar estadounidense en 2027.

Las importaciones amparadas por el T-MEC estuvieron exentas en gran medida de la política arancelaria de Trump. Como resultado, el cumplimiento del T-MEC aumentó de 44% en 2024 a 67% en 2025 y se mantiene por encima de 80% en lo que va de 2026, protegiendo así una gran parte de las importaciones estadounidenses de dichos aranceles.

T-MEC, clave

En ningún otro ámbito se evidencia tanto la importancia de la relación comercial de Estados Unidos con Canadá y México como en el contexto del régimen arancelario del presidente Trump.

En febrero de 2025, Trump utilizó la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) para anunciar aranceles de 25% sobre la mayoría de las importaciones procedentes de Canadá y México. Los aranceles entraron en vigor en marzo de 2025, pero Trump anunció rápidamente una exención de 30 días para las importaciones amparadas por el T-MEC, la cual posteriormente se extendió indefinidamente.

En julio de 2025, el presidente anunció que aumentaría los aranceles sobre las importaciones canadienses y mexicanas a 35 y 30 %, respectivamente, para agosto. El aumento para Canadá entró en vigor según lo previsto; no obstante, el aumento para México se retrasó 90 días y luego se pospuso indefinidamente.

Un fallo de la Corte Suprema en febrero de 2026 anuló los aranceles de la IEEPA, pero la administración los reemplazó rápidamente con un arancel de 10% en virtud de la Sección 122, que también exime a los productos que cumplen con el T-MEC.

El 1 de julio de 2026, los representantes comerciales de Estados Unidos, Canadá y México se enfrentarán al primer plazo de revisión del T-MEC, en vigor desde julio de 2020.

El presidente Trump ha declarado que no tiene intención de renovar el acuerdo en su forma actual, lo que aumenta la probabilidad de nuevas rondas de revisión y negociación. “Un proceso de revisión prolongado incrementaría la incertidumbre en materia de política comercial, que ya se encuentra elevada debido a los aranceles actuales y futuros impuestos por el presidente. Y si el proceso culmina con aranceles más altos, estas nuevas barreras comerciales frenarían el crecimiento económico”, advirtió Tax Fundation.