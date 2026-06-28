Brasil vs. Japón: hora y dónde ver EN VIVO el partido de dieciseisavos del Mundial 2026

Brasil y Japón abrirán este lunes 29 de junio la actividad de los dieciseisavos de final del Mundial 2026 con un duelo que enfrenta a una de las máximas favoritas al título contra una selección acostumbrada a sorprender a las grandes potencias.

La Canarinha llega como líder invicta del Grupo C y con una defensa que recuperó solidez en la fase de grupos, mientras que los Samuráis Azules buscarán repetir la hazaña conseguida en octubre pasado, cuando vencieron 3-2 al conjunto dirigido por Carlo Ancelotti en un partido amistoso disputado en Tokio.

¿A qué hora juega Brasil vs Japón?

Partido: Brasil vs Japón

Fecha: Lunes 29 de junio de 2026

Hora: 11:00 horas (tiempo del centro de México)

Estadio: Houston

¿Dónde ver EN VIVO Brasil vs Japón?

El encuentro podrá seguirse exclusivamente a través de ViX Premium, plataforma que transmite todos los partidos del Mundial 2026 mediante el Pase Mundial.

Transmisión: ViX Premium

Brasil llega con confianza; Japón apuesta por otra sorpresa

El equipo de Carlo Ancelotti afronta su primer partido de eliminación directa después de terminar invicto la fase de grupos y mejorar notablemente en defensa. Tras recibir goles en sus primeros compromisos previos al torneo, Brasil dejó su arco en cero frente a Haití y Escocia, con una zaga liderada por Marquinhos y el arquero Alisson.

"El equipo está concentrado, motivado y preparado para todo lo que puede pasar mañana: prórroga, penales. Necesitamos mente, corazón e ideas claras", aseguró Ancelotti antes del encuentro.

La ofensiva brasileña también atraviesa un buen momento con Vinícius Jr., autor de cuatro goles y una asistencia, acompañado por un mediocampo que encontró equilibrio con Casemiro, Lucas Paquetá y Bruno Guimarães.

Japón ya piensa incluso en los penales

Del otro lado estará una selección japonesa que ha demostrado en los últimos años que puede competir de tú a tú con las potencias. Además de haber derrotado recientemente a Brasil, también presume triunfos sobre Alemania, España e Inglaterra, resultados que fortalecen la confianza del plantel.

Consciente de que un partido de eliminación directa puede definirse desde los once pasos, el técnico Hajime Moriyasu adelantó que, si el encuentro llega a penales, será él quien determine el orden de los cobradores para evitar repetir lo ocurrido en Qatar 2022, cuando Japón fue eliminado por Croacia tras fallar tres disparos.

"Cuando llegue el momento de la tanda de penales, probablemente decidiré yo el orden de los lanzadores, en lugar de que los jugadores se ofrezcan voluntarios", explicó el entrenador.

Moriyasu también confirmó que el extremo Takefusa Kubo será baja por una lesión en la rodilla sufrida durante la fase de grupos, aunque confía en que su equipo pueda volver a dar la sorpresa.

"A corto plazo, creemos que somos capaces de ganar y creemos que tenemos esa oportunidad, incluso en este Mundial", afirmó.

El ganador del encuentro avanzará a los octavos de final, donde enfrentará al vencedor de la serie entre Noruega y Costa de Marfil, un nuevo obstáculo para el equipo que mantenga vivo el sueño mundialista.