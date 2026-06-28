Hacienda continuará priorizando el mercado local de deuda en el tercer trimestre del año

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) continuará priorizando el mercado local de deuda para buscar financiamiento durante el tercer trimestre del año, de acuerdo con el Programa de Subastas de Valores Gubernamentales recientemente publicado.

La dependencia, a cargo de Édgar Amador Zamora, explicó que la política de deuda del gobierno mexicano continuará enfocado a atender las necesidades de financiamiento del sector público en condiciones favorables, donde se priorizará el mercado local y se buscará mantener una trayectoria sostenible de la deuda pública, la cual se ha incrementado en los últimos meses.

“Se busca preservar condiciones ordenadas de financiamiento, fortalecer la resiliencia de las finanzas públicas y contribuir a la estabilidad macroeconómica en un entorno global que continúa mostrando episodios de volatilidad e incertidumbre”, señaló la SHCP.

En este sentido, Hacienda aseguró que dará seguimiento a la evolución de los mercados financieros y, en caso de ser necesario, utilizará los instrumentos a su disposición para contribuir al adecuado funcionamiento y preservar condiciones ordenadas de financiamiento.

Manejo de deuda

Para el manejo de la deuda pública, la Secretaría de Hacienda señaló que se apoyará en diversos principios, en medio de la incertidumbre en la cual se manejan los mercados financieros en la actualidad.

Entre ellos, está el de preservar el buen funcionamiento del mercado de deuda local, además de promover una administración eficiente del portafolio de pasivos y fortalecer el desarrollo del mercado de instrumentos sustentables.

Asimismo, se buscará consolidar referencias líquidas a lo largo de la curva de rendimientos, mantener una estructura de financiamiento sólida y sostenible, y gestionar de manera integral los riesgos asociados a la deuda pública, considerando factores como las tasas de interés, tipo de cambio, vencimientos, liquidez y condiciones.

Por último, también se continuará con operaciones de manejo de pasivos que permitan suavizar los perfiles de amortización y mejorar la eficiencia financiera.

“La SHCP reitera su compromiso con la estabilidad macroeconómica y el fortalecimiento del mercado de deuda local, y continuará evaluando el entorno financiero para tomar decisiones oportunas que garanticen un funcionamiento ordenado y eficiente”.

Deuda creció 2%

Los datos de la Secretaría de Hacienda expusieron que, a abril de este año, el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP), la deuda en su medida más amplia, creció 2% en comparación anual.

Este crecimiento contrasta con la caída de 2.2% que se observó en los ingresos públicos en el mismo periodo, y ligeramente menor al crecimiento de 2.2% anual que reportó la economía mexicana en abril, medida por el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE).

“La conducción responsable de la política fiscal permitió que la deuda pública se mantuviera en una trayectoria sostenible, con un Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público de 50% del PIB. Esta evolución contribuyó a preservar la confianza de los mercados financieros, conservar el grado de inversión y mantener condiciones favorables de financiamiento para el país”, aseguró la Secretaría de Hacienda.

Así, al mes de abril la deuda en su medida más amplia se ubicó en 18.6 billones de pesos, de los cuales 77.9% correspondía a la deuda contratada en moneda nacional, y lo restante a deuda externa.