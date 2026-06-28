Las fintech destinan 17.7% de su cartera a la comunidad LGBTQ+

De la cartera de las fintech mexicanas enfocadas en grupos subatendidos 17.7% está dirigido a la comunidad LGBTQ+, reflejo de un ecosistema que comienza a dejar atrás la inclusión generalista para desarrollar productos dirigidos a segmentos específicos.

De hecho, 34.5% de las empresas fintech que operan en México ya ofrece soluciones diseñadas para poblaciones tradicionalmente excluidas del sistema financiero, de acuerdo con el Finnovista Fintech Radar México 2026.

Sin embargo, el estudio señala que, aunque todavía existe una limitada disponibilidad de datos sobre estos segmentos, la diversidad se ha convertido en un motor de innovación para la industria financiera digital. La atención a la comunidad LGBTQ+ cobra relevancia debido a las barreras que aún enfrenta para acceder en igualdad de condiciones a servicios financieros.

La organización Impulso Trans A.C. documentó que el reconocimiento legal de la identidad de género –ya sea binaria (hombre o mujer) o no binaria (marcador X)– depende de la legislación de cada entidad federativa. Debido a la autonomía que el artículo 40 de la Constitución otorga a los estados, los requisitos para modificar documentos oficiales varían en todo el país, lo que puede dificultar la actualización de información utilizada por instituciones financieras para identificar a sus clientes.

A ello se suman otros obstáculos. Un estudio de la Human Rights Campaign encontró que 46% de las personas LGBTQ+ ha experimentado algún tipo de discriminación laboral, situación que puede traducirse en menores ingresos y menor estabilidad financiera.

Por su parte, Buró de Crédito señala que la escasez de productos financieros inclusivos y de servicios personalizados que reconozcan las necesidades de esta comunidad limita su capacidad para planificar sus finanzas a largo plazo.

En el cierre del mes del Orgullo, Finnovista sostuvo que el ecosistema fintech de América Latina debe ampliar su visión sobre la equidad financiera, al considerar que las barreras que enfrenta la comunidad LGBTQ+ tienen un origen similar al de otros grupos históricamente excluidos, como las mujeres o la población rural.

En México, por ejemplo, la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2024 muestra que la brecha de género persiste: 72.8% de las mujeres cuenta con al menos un producto financiero, frente 80.9% de los hombres.

“Esta búsqueda de equidad nos invita a ampliar la mirada, ya que la exclusión financiera rara vez opera en un solo frente; es interseccional”, señala el reporte de Finnovista.

Soluciones inclusivas

El estudio añade que la diversidad dentro de las propias empresas también influye en el desarrollo de soluciones más inclusivas. Las fintech donde más de 50% de los puestos directivos son ocupados por mujeres tienen el doble de probabilidades de atender a segmentos desatendidos.

Esta estrategia es impulsada principalmente por las fintech de origen mexicano: 46.2% cuenta con productos dirigidos a grupos subatendidos, frente a 20.8% de las firmas extranjeras. El mayor dinamismo se observa en verticales como gestión patrimonial y criptoactivos, donde más de 70% de las empresas ya prioriza el desarrollo de soluciones para sectores minoritarios.

Aunque todavía existe una limitada disponibilidad de datos sobre estos segmentos, la diversidad se ha convertido en un motor de innovación para la industria financiera digital.