Estímulos fiscales a gasolinas y diésel hilan dos semanas a la baja

El gobierno federal redujo nuevamente los estímulos fiscales a la gasolina Magna y al diésel, lo que significa que los automovilistas pagarán más impuestos.

Del sábado 27 de junio al viernes 3 de julio, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público otorgará los siguientes apoyos:

• Gasolina Magna: 58 centavos por litro, 8 centavos menos que la semana anterior.

• Gasolina premium: 0 pesos, igual que la semana pasada.

• Diésel: 1.08 pesos por litro, 46 centavos menos que la semana anterior.

De esa manera, los combustibles pagarán las siguientes cuotas de Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS):

• Gasolina Magna: 6.11 pesos por litro, el 91% de la cuota completa.

• Gasolina Premium: 5.66 pesos por litro, el 100% de la cuota completa.

• Diésel: 6.29 pesos por litro, el 85% de la cuota completa.

Esta semana, los precios del petróleo cayeron 10%, ante el optimismo de que el transporte de petróleo se restablezca en el estrecho de Ormuz, lo cual podría generar una sobre oferta de crudo.

Y es que hay que recordar que durante la guerra en Irán, el estrecho de Ormuz (por donde pasaba 20% del petróleo mundial) permaneció cerrado, lo que provocó un aumento de los precios del petróleo.

Sin embargo, con el acuerdo de paz provisional al que llegaron Estados Unidos e Irán (que incluye el compromiso de reabrir el estrecho) los precios del petróleo han caído en las últimas dos semanas.

Durante la última semana, el precio promedio a nivel nacional de la gasolina premium aumentó siete centavos, vendiéndose este domingo a 28.48 pesos por litro, según datos de la plataforma PETROIntelligence.

En tanto que la gasolina regular o Magna se vendía a 23.70 pesos por litro, el mismo precio de hace una semana; el diésel subió un centavo a 27.13 pesos.

El gobierno mexicano publica semana a semana en el Diario Oficial de la Federación los porcentajes y montos de estímulo fiscal que otorgará a las gasolinas Magna, Premium y diésel, esto a partir del comportamiento de los precios internacionales del petróleo y la gasolina.

El objetivo de los estímulos es amortiguar el impacto que pudiera tener en México un alza súbita en los precios internacionales del petróleo y de la gasolina.

Es por ello que en esta coyuntura de alta volatilidad de los precios del petróleo por la guerra en Irán, el gobierno ha tenido que ir modificando semana a semana los estímulos que otorga a las gasolinas y el diésel.