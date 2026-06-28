“No es un programa de expansión cuantitativa; Banxico solo podrá adquirir Cetes y Bondes F”

El Banco de México emitió las reglas para realizar operaciones de compra de valores gubernamentales en el mercado secundario, a partir del próximo 17 de agosto. Mecanismo que utilizará únicamente cuando detecte episodios de escasez de liquidez y que complementa las herramientas con las que ya cuenta para proveer recursos al sistema financiero, explicó el subgobernador Jonathan Heath.

Entrevistado por El Economista, aclaró que la decisión no responde a la expectativa de un episodio de volatilidad asociado con la revisión del T-MEC, la política comercial de Estados Unidos ni factores geopolíticos.

La nueva herramienta surge porque el mecanismo tradicional de créditos colateralizados comenzó a enfrentar limitaciones cuando aumentó el volumen de financiamiento y algunas instituciones tuvieron dificultades para aportar las garantías necesarias.

El subgobernador Heath también rechazó que las compras de valores que anunciaron en la modificación a la circular 8/2026, constituyan un programa de expansión cuantitativa (Quantitative Easing) como los aplicados por la Reserva Federal, el Banco Central Europeo o el Banco de Inglaterra.

Aquellos programas buscaban dejar al sistema financiero con liquidez abundante y en muchos casos, reducir las tasas de interés de mediano y largo plazo mediante compra masiva de bonos gubernamentales, recordó.

El contraste aquí es que el Banco de México únicamente podría adquirir Cetes y Bondes F, que son instrumentos de corto plazo o de tasa flotante, con el único propósito de compensar faltantes temporales de liquidez para que el mercado secundario funcione adecuadamente.

Amplió contrapartes de las que puede comprar activos

El banquero central subrayó que Banxico solo podrá adquirir los Cetes y Bondes F que actualmente ya están circulando y están en manos de bancos, casas de bolsa, sociedades de inversión y Siefores.

Esta es una novedad respecto del canal tradicional, pues antes de contar con este mecanismo de operaciones de compra de activos en el mercado secundario, solo los bancos tenían acceso a cambio de dejar en garantía Cetes y Bondes.

Si la casa de bolsa necesita liquidez, puede vender este valor, el Cete o el Bonde F. Lo mismo, las sociedades de inversión de afores.

Aquí también añadió, “sin ánimo de señalar lo evidente, no podemos adquirir estos instrumentos directamente del gobierno federal. Yo no le puedo comprar valores directamente al gobierno federal y eso está contemplado en la Ley del Banco”.

El banquero central enfatizó que la facultad para realizar estas operaciones ya existía en la Ley del Banco de México y que la modificación de la Circular 8/2026, divulgada el pasado 15 de junio, únicamente establece las reglas operativas para que los participantes del mercado conozcan cómo se llevarán a cabo las subastas cuando el banco central determine que son necesarias.

“No compramos los activos al gobierno. Solo compramos activos de corto plazo como Cetes y Bondes F que están en poder de participantes del mercado secundario”, agregó.

Las condiciones de participación

El subgobernador Heath enfatizó que la modificación de la circular 8/2026 publicada en el Diario Oficial de la Federación, únicamente establece las condiciones bajo las cuales podrían participar las instituciones financieras en subastas de compra de valores en el mercado secundario.

“Nos van a vender esos instrumentos y lo que se hizo es explicar cómo tienen que meter sus posturas, si va a ser a precio único o precio múltiple. Lo único que se está normando es lo mismo que ya hacíamos antes, que era vender activos, pero con signo contrario”.

Es una operación típica de banca central que sirve para complementar los instrumentos con los que ya operaba.

Aclaró que el viernes 26 de junio se presentó el programa de subastas de valores gubernamentales para el tercer trimestre del año, donde la Secretaría de Hacienda, Banco de México, el Instituto de Protección al Ahorro Bancario y Pemex, informaron que colocará un máximo de 100,000 millones de pesos de deuda en ese periodo. En esta ocasión se les comunicó que Banxico podría comprar Cetes y Bondes F hasta por 100,000 millones de pesos.

Así opera el mercado secundario

Como banco central, se provee todos los días la liquidez que necesita el mercado a través de estas operaciones de mercado abierto. “Los bancos me dicen cuánto dinero quieren tomar y yo tengo que recibir garantías. Pero no tenía normado cómo hacer una inyección de liquidez, que fue lo que hicimos en la circular”.

“¿Por qué no seguimos haciendo esta inyección de liquidez exclusivamente a través de esas operaciones de financiamiento? Porque yo (Banxico) solo tenía una herramienta que era otorgar crédito a la banca y la banca me otorgaba un colateral, que son valores gubernamentales”.

“Pero había veces que el monto de créditos que yo ya había otorgado al sistema, era tan alto que a los bancos les costaba trabajo conseguir este colateral para traérmelo”, detalló.

La facultad para realizar estas operaciones siempre ha estado prevista en la Ley de Banco de México: lo que cambia ahora son las reglas operativas para que los participantes del mercado sepan cómo se llevarían a cabo.

Con esta nueva herramienta, se mantendrá la tasa de fondeo interbancaria alineada con el objetivo fijado por la Junta de Gobierno. Pero “no estamos dejando al mercado con exceso de liquidez, solo prevemos la liquidez suficiente que necesita”.

La nueva herramienta

¿Qué es el mercado secundario? Es donde los inversionistas compran y venden entre ellos valores gubernamentales que ya fueron emitidos.

Operación habitual del mercado secundario. Cada mañana, Banco de México presta dinero a los bancos a cambio de que le dejen un colateral o garantías (Cetes, Bondes, etc).

Sin liquidez. A veces los bancos tienen dificultad para conseguir ese colateral y se atasca el mercado.

Circular 8/2026. Banxico introduce la posibilidad de inyectar liquidez para ayudar a destrabar al mercado secundario.

La herramienta. A partir del 17 de agosto, Banxico podrá comprar activos del mercado secundario, en poder de bancos, Siefores, casas de bolsa o sociedades de inversión, en caso de que no tengan suficiente liquidez.

Compra de instrumentos de corto plazo. Los instrumentos que puede comprar el Banxico, ya fueron emitidos por Hacienda y están en poder de las instituciones del mercado.

¿Cuándo se activará este mecanismo? Solo cuando Banxico detecte episodios de escasez de liquidez.

Presentación de posturas. Banxico modificó la circular 8/2026 para que los participantes sepan bajo qué condiciones pueden presentar sus posturas; antes Banxico solo podía vender instrumentos, ahora también puede comprarlos.