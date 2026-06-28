Copa FutBotMX unió la euforia mundialista con la robótica y la IA

En el marco de la gran fiesta deportiva que vive Norteamérica por el Mundial de Futbol 2026, México ha encontrado en las canchas de juego una plataforma estratégica para impulsar también el desarrollo científico.

Con un silbatazo inicial y en medio de goles anotados por robots autónomos, se llevó a cabo la Copa FutBotMX 2026, una iniciativa que demuestra cómo se puede aprovechar la euforia masiva del fútbol para canalizarla hacia salidas educativas de alto impacto: la robótica, la programación y la inteligencia artificial.

El torneo final, celebrado en las instalaciones del Instituto Politécnico Nacional (IPN), reunió a destacados talentos de la robótica y contó con la presencia de autoridades educativas, científicas y diplomáticas. Durante el acto inaugural, la titular de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), Rosaura Ruiz Gutiérrez, aseguró que es momento de que México promueva el desarrollo tecnológico con base en ciencia propia para alcanzar la soberanía nacional.

“Que quede muy claro el mensaje de la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, de que todos y todas hagamos lo que se pueda para que México avance en todos los aspectos. El avance en la tecnología es un tema central para México”, afirmó Ruiz Gutiérrez.

El futbol como gancho lúdico hacia las ciencias exactas

La genialidad de la Copa FutBotMX 2026 radica en su capacidad de capturar el entusiasmo popular por el balompié y transformarlo en una herramienta didáctica. Construir y programar un robot autónomo capaz de disputar un encuentro de fútbol exige conocimientos profundos de matemáticas, computación, electrónica e ingeniería.

Diseñado bajo la Estrategia Nacional de Divulgación de la Ciencia, el certamen busca despertar vocaciones tempranas en áreas STHEM (Ciencia, Tecnología, Humanidades, Ingeniería y Matemáticas, por sus siglas en inglés). La respuesta nacional superó las expectativas: cerca de 300 equipos de todo el país se registraron originalmente, de los cuales 53 equipos finalistas, provenientes de 43 instituciones educativas y de investigación de 24 estados, lograron superar el riguroso proceso de evaluación técnica para competir en la CDMX.

De manera paralela, el furor por la innovación tecnológica se extendió a todo el territorio. El programa previo, denominado "Rumbo a la Copa FutBotMX 2026", sumó alrededor de 550 actividades nacionales (talleres, conferencias y ferias tecnológicas) que, de acuerdo con las autoridades, acercaron el conocimiento a miles de personas. Además, se ejecutó un reto nacional de inteligencia artificial llamado "Visión por Computadora", el cual puso a prueba las habilidades de cerca de 900 estudiantes de todo el país utilizando herramientas de vanguardia como la tecnología SAM de Meta.

Un semillero para proyectos nacionales y de equidad

La secretaria Rosaura Ruiz subrayó que competencias como este "Mundialito" permiten formar a las nuevas generaciones de especialistas que consolidarán la capacidad propia en sectores estratégicos de electromovilidad e IA, haciendo eco de proyectos nacionales prioritarios como los vehículos eléctricos Olinia y el autobús eléctrico Taruk.

Por su parte, el director general del IPN, Arturo Reyes Sandoval, recordó que históricamente esa casa de estudios ha sido la cuna de la computación y la robótica en México. Al mismo tiempo, celebró un aspecto fundamental del torneo: la notable participación de las mujeres. “Las ciencias exactas, la ingeniería y la estrategia del fútbol pertenecen, por igual, a las niñas, a las jóvenes y a todas las mujeres”, destacó Reyes Sandoval, coincidiendo con la visión de que el fútbol es una poderosa herramienta de paz, compañerismo y trabajo en equipo.

El torneo contó con respaldo institucional y de internacionalización, acompañados por Francesca Cardillo, embajadora adjunta de Suiza en México, la Federación Mexicana de Robótica y representantes de firmas tecnológicas como Meta y Vaisala.

Resultados: Los dueños de la Copa

Tras intensas jornadas donde se fusionó la pasión por el deporte y la destreza en programación, los equipos que se coronaron campeones en las respectivas categorías fueron:

Categoría Ágil: Black Lions (Universidad de Guadalajara), integrado por Damaso Márquez Chávez, Diego Emmanuel Ortega Jaramillo y Armando Herrera Mora. El segundo lugar se lo llevó VOLTAGE FC (CONALEP Puebla) y el tercero chaBotsMX (Escuela DojoRobot).

Categoría Abierta: RBL Legends (Robotics Lab CDC de Campeche), conformado por Ángel Jesús Cisneros Bretón, Ángel Abdiel Careaga Román, Oscar Antonio Martínez León y Javier Enrique Delgado Moreno. Completaron el podio ROBOTECNO 85 (Nuevo León) y chaBots Legacy (Escuela DojoRobot).

Categoría de Exhibición: Kukulbots (Centro de Tecnología Avanzada - CIATEQ de la Secihti), integrado por Áxel Manuel Jiménez Ruíz, José Eduardo Carvajal Rubio, Luis Emmanuel Correa Olvera y Julio César Sánchez Jiménez. El segundo y tercer puesto correspondieron a Team Robotinho (UABC Sur) y Kero’s (UVM), respectivamente.

De acuerdo con las autoridades, los equipos ganadores recibieron medallas, trofeos, reconocimientos y algunos premios que fomentarán sus capacidades en la materia, con lo que busca demostrar que el legado de la Copa del Mundo 2026 no solo se mide en goles o estadios remodelados, sino "en la inspiración de miles de jóvenes listos para liderar el futuro tecnológico del país".

La transmisión completa de las finales y la ceremonia de clausura de la Copa FutBotMX 2026 puede ser vista a través del canal oficial de la Secihti en YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=oI0bqEXX748