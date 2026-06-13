Robo de equipamiento de Inglaterra en Kansas City está bajo investigación oficial

El alcalde de Kansas City, Quinton Lucas, afirmó que las autoridades locales, estatales y federales investigan el robo del equipamiento de la selección inglesa para el Mundial 2026, ocurrido antes de la llegada de los Three Lions a su centro de entrenamiento el sábado.

Según la BBC, entre los artículos sustraídos se encuentran balones y botas, tras el asalto a los vehículos que transportaban el material hacia la sede de concentración, el Swope Soccer Village.

"Ayer, las autoridades de Kansas City se enteraron de que, en algún momento entre el transporte por carretera desde Florida y su llegada a las instalaciones de entrenamiento en Kansas City, se sustrajeron artículos pertenecientes a la selección inglesa del vehículo de transporte del equipo", señaló Lucas en su cuenta en X.

"Las autoridades de seguridad pública a nivel local, estatal y federal trabajan para determinar en qué punto del traslado se produjo el robo e identificar a los responsables. Se proporcionará más información más adelante", añadió.

La selección de Inglaterra, dirigida por Thomas Tuchel, tiene previsto entrenar por primera vez en el Swope Soccer Village a las 17H00 locales (22H00 GMT) del sábado, tras su traslado desde su base de preparación en Florida.

Debutará en la Copa del Mundo frente a Croacia el miércoles, antes de medirse a Ghana y Panamá en el Grupo L.