La Uruguay de Bielsa pone a prueba los sueños sauditas de dar otra sorpresa en el Mundial 2026

Arabia Saudita intentará reactivar ⁠la magia que vivió en el Mundial de 2022 cuando se enfrente a la renovada selección de Uruguay ⁠de Marcelo Bielsa en su primer partido del Grupo H el lunes, pero esta vez es la incertidumbre, y no la confianza, lo que marca la campaña del equipo de la nación del golfo.

Uruguay, por su parte, llega bajo la batuta de Bielsa con ⁠el objetivo de demostrar que un nuevo proyecto de ⁠reconstrucción del veterano entrenador puede dar frutos en el mayor escenario del fútbol.

Nombrado en 2023, Bielsa ha supervisado una transición generacional que ha dejado atrás a veteranos del Mundial como Edinson Cavani y Luis Suárez, quien marcó el gol de la victoria contra Arabia Saudita, cuando se enfrentaron por última vez en el Mundial de 2018.

En su lugar, ha construido una plantilla más equilibrada en torno a un núcleo más joven liderado por Federico Valverde, Darwin Núñez y Ronald Araújo, cuya participación en el primer partido está en duda debido a un problema muscular.

El característico estilo de Bielsa, basado en una presión de alta intensidad y rápidas transiciones en ataque, ha dado lugar a momentos impresionantes, como las victorias sobre Brasil y Argentina en dos partidos consecutivos de clasificación para el Mundial y la clasificación para las semifinales de la Copa América en 2024.

Pero la irregularidad sigue siendo motivo de preocupación, ya que Uruguay terminó cuarto en la fase de clasificación sudamericana tras alternar resultados alentadores con actuaciones decepcionantes, incluida una abultada derrota por 5-1 ante Estados Unidos en un amistoso disputado en noviembre.

La tensión fuera del campo y las críticas públicas del ex capitán Suárez también han ensombrecido el mandato de Bielsa, pero su partido inaugural representa una oportunidad para justificar su condición como uno de los favoritos del grupo.

Para Arabia Saudita, que tuvo una trayectoria de cuento de hadas hasta los octavos de final en su debut en el Mundial de Estados Unidos en 1994, es otra oportunidad de demostrar que aún puede dar la sorpresa que cautivó al mundo del fútbol en 2022.

Arabia Saudita llega con el nuevo seleccionador Georgios Donis, que no tiene experiencia en torneos internacionales y fue nombrado menos de dos meses antes del Mundial ⁠tras una dramática crisis en el banquillo que llevó al despido de Hervé ⁠Renard en abril.

Renard se había asegurado un lugar en ⁠la historia del fútbol saudita hace cuatro años, cuando orquestó una impresionante victoria por 2-1 sobre la eventual campeona, Argentina, en Qatar, una de las mayores sorpresas en ⁠la historia del Mundial.

Retornado en 2024 tras el breve y fallido mandato de Roberto Mancini, se esperaba que el francés devolviera la intensidad y la organización que habían convertido a Arabia Saudita en un rival complicado en Doha.

En cambio, los resultados irregulares y las preocupantes derrotas, entre ellas un 4-0 ante Egipto y un 2-1 frente a Serbia en partidos amistosos, provocaron un cambio de entrenador a última hora antes de un grupo mundialista complicado en el que también figura la poderosa España, y la debutante Cabo Verde.

Donis, excentrocampista del Blackburn Rovers y del Sheffield United con amplia experiencia como entrenador en el fútbol de clubes sauditas, se enfrenta ahora al reto de recuperar ⁠la confianza en una plantilla que ha tenido dificultades para cobrar impulso.

El capitán Salem Al-Dawsari sigue siendo el talismán del equipo y su mayor amenaza ofensiva, con el recuerdo de su emblemático gol de la victoria frente a Argentina aún fresco en la memoria del fútbol saudita .