Bélgica evita primera victoria de Egipto en Copas del Mundo

Bélgica evitó el primer triunfo de Egipto en la historia de las Copas del Mundo de la FIFA. Su resultado en Norteamérica 2026 fue empate 1-1.

Egipto se ilusionó con una victoria inédita a partir del minuto 20, cuando Emam Ashour —quien terminaría siendo nombrado Jugador Superior del Partido por la FIFA— puso la ventaja 1-0 con un derechazo potente que batió al experimentado Thibaut Courtois.

La selección del norte de África no salió en el rol de víctima. Puso de inicio a sus mejores atacantes: Mohamed Salah y Omar Marmoush, del Liverpool y Manchester City, respectivamente.

Un dato curioso es que Salah estaba festejando su cumpleaños 34 en este partido, que registró 66,775 asistentes en el Estadio Seattle. Algunos de ellos portaban disfraces de faraones en apoyo a la selección egipcia y su capitán.

Sin embargo, un autogol de Mohamed Hany al minuto 66 irrumpió esa felicidad. El balón le rebotó en su intento por evitar que Romelu Lukaku lo empujara y con ello se concretó el empate de Bélgica a menos de media hora de terminar el partido.

Ambas selecciones tuvieron algunos intentos más, aunque ninguna pudo quedarse con la ventaja. Repartieron puntos en el Grupo G, que comparten con Nueva Zelanda e Irán.

“Conseguimos un punto, pero lo dimos todo. Sabemos que Bélgica es un buen equipo, con jugadores de gran calidad, y el ambiente fue fantástico, así que sólo tenemos que agradecer a la afición”, expresó el delantero de Egipto, Hamza Abdelkarim.

Para el seleccionador de Bélgica, Rudi García, el empate tampoco fue un resultado negativo, considerando el contexto.

“El partido inaugural de una competición como la Copa del Mundo siempre es complicado, sobre todo contra una de las mejores selecciones de África. Lo importante es que nos mantuvimos en el partido y logramos empatar gracias a un jugador que entró desde el banco, lo que demuestra lo importante que es todo el equipo”, señaló el francés.

Norteamérica 2026 representa la cuarta participación de Egipto en la historia de las Copas del Mundo de la FIFA (categoría varonil mayor).

Llegó con un balance de cinco derrotas y dos empates entre las ediciones Italia 1934, Italia 1990 y Rusia 2018. Tras el primer partido de 2026, se actualizó a cinco derrotas y tres empates, aún en espera de la primera victoria.

En la segunda jornada del Grupo G, Bélgica enfrentará a Irán, mientras que Egipto se medirá a Nueva Zelanda. Ambos partidos serán el domingo 21 de junio.

Dificultades para Europa

Sólo tres selecciones europeas han obtenido el triunfo en los primeros cinco días de actividades de la Copa del Mundo 2026.

En el Grupo E, Alemania aplastó 7-1 a Curazao; en el Grupo F, Suecia goleó 5-1 a Túnez; mientras que en el Grupo C, Escocia apenas firmó un 1-0 sobre Haití.

Por otra parte, siete selecciones del Viejo Continente no pudieron imponerse en su debut en este Mundial: Chequia permitió una remontada 1-2 de Corea del Sur en el Grupo A; Bosnia-Herzegovina y Suiza empataron 1-1 ante Canadá y Qatar, respectivamente, en el Grupo B; Turquía perdió 0-2 ante Australia en el Grupo D; Países Bajos empató 2-2 con Japón en el Grupo F; España no pasó del 0-0 ante Cabo Verde en el Grupo H y lo ya mencionado entre Bélgica y Egipto.

Este 16 de junio, en el sexto día de actividades, Francia enfrentará a Senegal, Noruega a Irak y Austria a Jordania, partiendo todas las selecciones europeas como favoritas.

Para el miércoles 17, en el cierre de la primera jornada del Mundial, Portugal se medirá a República Democrática del Congo e Inglaterra y Croacia tendrán duelo entre ellos.