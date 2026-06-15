Acciones de viajes y turismo subieron por caída del petróleo

Las acciones de aerolíneas, grupos aeroportuarios y cruceros que cotizan en Bolsa, registraron un fuerte incremento el lunes, ante la baja en los precios del petróleo, luego de que Estados Unidos e Irán anunciaron un acuerdo para poner fin al conflicto y reabrir el Estrecho de Ormuz.

La noticia fue bien recibida por los participantes del mercado, lo que contribuyó a reducir las preocupaciones sobre los elevados precios del combustible y las afectaciones al tráfico aéreo y marítimo.

En la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), los títulos de los grupos aeroportuarios se contagiaron del optimismo.

Los papeles del Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA), que administra la terminal de Monterrey subieron 7.1% a 234.79 pesos, seguido por Grupo Aeroportuario del Sureste (Asur), que maneja el aeropuerto de Cancún (+4.7%) a 516.37 pesos y el Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), operador del aeropuerto de Guadalajara (+3.9%) a 424.56 pesos.

Los títulos de la aerolínea mexicana de bajo costo, Volaris, ganaron 4.79% a 14.43 pesos, y las de Aeroméxico subieron 8.93% a 30.30 pesos.

En Wall Street los títulos de JetBlue subieron 7%, seguidos por los de United Airlines que ganaron 3.9% y los de American Airlines que mejoraron 3.2% por ciento.

Las aerolíneas europeas también subieron. Los papeles de la alemana Lufthansa (4.52%), los de la francesa, Air France (3.37%), las de la irlandesa, Ryanair (2.95%) y la britanica IAG (British Airways e Iberia, 2.82%) ganaron.

Otras acciones beneficiadas fueron las de los cruceros. Las de Royal Caribbean (6.55%), las de Norwegian Cruise Line (3.65%) y las de Carnival (3.24%).

Buenas noticias

Expertos coincidieron que las acciones de dichas empresas subieron apoyadas por la fuerte caída en los precios internacionales del petróleo.

Los futuros del crudo Brent retrocedieron 4.11 dólares, o 4.71%, a 83.22 dólares por barril, mientras que el West Texas Intermediate estadounidense se situó en 80.54 dólares, con un descenso de 4.34 dólares, o 5.11 por ciento.

Laura Torres, directora de Inversiones en IMB Capital Quants, comentó que el principal motivante detrás de este repunte masivo fue el drástico alivio en el contexto energético internacional.

“El mercado reaccionó con euforia ante la consolidación de un acuerdo de paz firmado entre el gobierno de Donald Trump e Irán, el cual estipula la reapertura total y libre de peajes del estratégico Estrecho de Ormuz para este viernes”, afirmó.

La analista dijo que el fuerte repunte del sector aéreo mexicano es una respuesta optimista ante la compresión de márgenes que las tensiones globales venían imponiendo. “Al ver que el WTI perforó el soporte de los 80 dólares, se reactivaron las compras en compañías de alta sensibilidad al combustible. Es sumamente acertada la lectura del mercado de separar costos de los ingresos, no importa tanto que el Mundial esté teniendo un arranque comercial discreto para el sector aéreo”.

Para especialistas de Actinver, las tensiones entre Estados Unidos e Irán parecen encaminarse hacia una fase de mayor estabilidad después de varias semanas de enfrentamientos y amenazas de escalada. “Las negociaciones para mantener abierto el Estrecho de Ormuz y retomar las conversaciones sobre el programa nuclear iraní han ganado impulso debido al costo económico que tendría una interrupción prolongada del comercio global de energético”.

Añadieron que, si bien un acuerdo ayudaría a reducir los riesgos inmediatos para los mercados, los desacuerdos sobre seguridad regional y capacidades nucleares siguen sin resolverse.

El combustible para aviones representa entre 20 y 25% de los gastos totales de una aerolínea. Como el precio del crudo se desplomó más de 4%, los inversionistas saben que los aviones gastarán mucho menos dinero en turbosina.

Esto elevará de inmediato el margen de ganancias de las empresas aéreas.

Expertos consideraron que para las próximas jornadas se mantendrá la racha alcista de las acciones de grupos aeroportuarios, aerolineas y cruceros.

Adviertieron, sin embargo, que la sostenibilidad de este rally dependerá de los detalles del acuerdo de paz se mantengan estables tras su publicación oficial en las próximas 48 horas y a que el debut de Kevin Warsh en la Fed el miércoles no traiga sorpresas restrictivas que encarezcan el crédito global.

Aerolíneas, con menos pasajeros

En mayo, los tres grupos aeroportuarios que cotizan en México presentaron un decremento en el Tráfico Total de Pasajeros de -1.6% en su comparación anual y acumulan caídas por cuarto mes consecutivo.

Lo anterior, es resultado de un avance en el segmento nacional de 2.2%, pero un retroceso a nivel internacional de -5.9 por ciento.

De manera individual, el Tráfico de Pasajeros de Asur y GAP reportaron un ajuste de -1.6 y -4.1%, respectivamente, mientras que OMA reportó un crecimiento de 3.6 por ciento.