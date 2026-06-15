Laura Itzel Castillo se dijo honrada de haber sido designada titular de la Secretaría de las Mujeres

La senadora Laura Itzel Castillo Juárez informó que asume "con convicción, entusiasmo y determinación para seguir avanzando" el compromiso de haber sido designada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, como titular de la Secretaría de las Mujeres, pero a partir del próximo 1 de septiembre.

“Quiero dejar claro que hasta el 31 de agosto mantengo una responsabilidad fundamental como presidenta de la Cámara de Senadoras y Senadores. Actualmente presido los trabajos de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, por lo que daré continuidad a sus actividades dada su importancia para la vida legislativa de nuestro país", afirmó a través de un videomensaje que publicó en la red social X.

"Me honra dar continuidad a una causa por la que hemos trabajado durante muchos años y que en esta administración ha adquirido una relevancia fundamental. Las mujeres somos pilar de nuestra sociedad’’.

Y dijo agradecer “profundamente la distinción que me ha conferido nuestra presidenta".

En un mensaje escrito que difundió antes por la misma red social y acompañó con el extracto del video de la mandataria mexicana anunciando su designación como secretaria de Estado, aseguró que enfocará toda su "energía y vida para lograr que nuestra sociedad sea paritaria, igualitaria y respetuosa de los derechos de las mujeres".

"Nuestro país fue pionero en los derechos de las mujeres y tenemos que seguir impulsando la agenda feminista de la primera Presidenta de México", cita el texto.

Violencia contra las mujeres

Respecto del mismo periodo del 2025, entre enero y abril pasado las mujeres víctimas de lesiones dolosas y lesiones culposas a nivel nacional aumentaron 3 y 4.9% al pasar de 25,805 a 26,586 y de 7,231 a 7,588.

De acuerdo con cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), durante el primer cuatrimestre del 2026 los femicidios a nivel nacional disminuyeron 1.8% en comparación con los registrados durante el mismo lapso del año pasado.

El “Informe de violencia contra las mujeres’’ sobre "incidencia delictiva y llamadas de emergencia al 911", emitido el pasado 25 de mayo, consigna que del 1 de enero al 30 de abril del año en curso se registraron 208 feminicidios en México, mientras que durante los primeros 120 días del 2025 fueron registrados 212.

La tasa nacional de víctimas de feminicidio por cada 100,000 mujeres durante enero-abril pasado fue de 0.30 y de 0.31 en el mismo lapso del 2025.

El reporte del 2026 precisa que Sinaloa (27), Chiapas (16), Estado de México (16) y Ciudad de México (15) concentraron el 35.6% (74) de las mujeres víctimas de feminicidio.

Según el registro por municipio, Culiacán, Sinaloa, ocupó el primer lugar durante los primeros cuatro meses del año que corre, con 20 feminicidios, seguido de Reynosa (7), Tamaulipas, y de la alcaldía Venustiano Carranza (5), en Ciudad de México; 20 municipios concentraron 38.3% (84) del total.

Durante los cuatro primeros meses del año, las mujeres víctimas de homicidio doloso (privación intencional de la vida) a nivel nacional disminuyeron 27.8% en comparación con las del mismo periodo del 2025 al sumar 532 contra 737.

Por cada 100,000 mujeres, la tasa nacional de homicidio doloso entre enero y abril pasado fue de 0.77 y de 1.08 durante el mismo periodo del año anterior.

Cuatro estados concentraron en el lapso referido 34.2% (182 víctimas) del total de homicidios dolosos de mujeres: Guanajuato (72), Guerrero (39), Morelos (36) y Michoacán (35).

En tasa de homicidio doloso por cada 100,000 mujeres por entidad, Colima se ubicó en primer lugar con 7.96.

Sumaron 942 las mujeres víctimas de homicidio culposo (muerte imprudencial o involuntaria) a nivel nacional en el primer tercio del año, contra 1,058 del mismo lapso del 2025; la disminución fue de 10.9 por ciento.

Por entidad federativa del país, Michoacán (92), Veracruz (80), Guanajuato (77) y Jalisco (73) ocuparon los primeros lugares de homicidio culposo de mujeres.

La tasa nacional de homicidio culposo por cada 100,000 mujeres por entidad federativa fue de 1.37, y de 1.55 en el primer tercio del 2025.