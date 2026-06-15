Hidalgo, segundo estado con más becas para universitarios: Julio Menchaca

La primera entrega de este 2026 de las Becas para la Transformación beneficia directamente a más de 11 mil estudiantes.

Con el propósito de promover la permanencia y el éxito académico de las y los estudiantes de educación superior, el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, encabezó la primera entrega de apoyos económicos del programa Becas para la Transformación, que este 2026 beneficiará a más de 17 mil jóvenes de universidades públicas.

“Hidalgo es el segundo estado que más apoya con becas la educación superior a nivel nacional; y además ha crecido de una manera muy importante el presupuesto”, manifestó el mandatario estatal, y detalló que en el inicio de esta administración se destinaban a la juventud hidalguense cerca de 24 mil 700 millones en 2022, mientras que actualmente se invierten más de 33 mil millones.

Menchaca Salazar aseguró que la entidad cuenta con un sistema de educación media superior y superior muy sólido, cuyo objetivo disminuir la migración, por lo que pidió a los miles de universitarias y universitarios presentes que disfruten su educación con plenitud, responsabilidad y correspondiendo al apoyo que les brinda su familia.

“Detrás de cada apoyo hay una familia con más calma, una alumna o un alumno que puede continuar y una comunidad con mucha esperanza. Invertir en educación es una decisión de justicia social, bienestar y futuro”, expresó Olaff Mendoza Muñoz, alumno beneficiario de la Universidad Tecnológica de Tula Tepeji, unidad académica Chapulhuacán, quien aseguró que las y los universitarios reciben estas becas con responsabilidad, para aportar al desarrollo del estado.

Natividad Castrejón Valdez, secretario de Educación Pública, indicó que este 2026 se destinó una inversión de 130 millones de pesos para las Becas para la Transformación, mismas que ayudarán a reducir la deserción escolar, ampliar las oportunidades educativas y respaldar el talento de 17 mil 400 estudiantes; en esta primera entrega se otorgaron 11 mil 700 apoyos que representan 71 millones de pesos.