FIFA suspende la transmisión en Fan Fest del Zócalo por fuertes lluvias en CDMX

Las fuertes lluvias registradas en la Ciudad de México este lunes obligaron a suspender de la transmisión de los partidos Uruguay contra Arabia Saudita e Irán contra Nueva Zelanda en el Fan Fest del Zócalo capitalino.

En su cuenta oficial de la red social X, la FIFA informó en un breve mensaje que no se podría transmitir el último partido de esta jornada en el Fan Fest instalado en la Plaza de la Constitución.

Fanáticos que acudieron a la plancha del Zócalo para poder ver los partidos de la Copa del Mundo programados para esta tarde denunciaron en redes sociales que debido a la fuerte lluvia se registraron fallas en la transmisión de la pantalla que mide 50 metros de ancho y 32 metros de altura.

Al interrumpirse la transmisión, en la pantalla se desplegó el mensaje: "Debido a las situaciones climatológicas, nuestro personal se encuentra revisando el escenario para garantizar su seguridad y la del artista. Les pedimos guardar la calma y esperar indicaciones".

Alrededor de las 16:00 horas de este 15 de junio se comenzaron a registrar fuertes precipitaciones en el primer cuadro del Centro Histórico de la Ciudad de México.

Cabe recordar que la FIFA instaló 19 sedes oficiales de Fan Fest autorizadas en la Ciudad de México. Además de la ubicada en el Zócalo capitalino, el resto de los festivales de futbol instalados en la capital del país se ubican en:

Parque La Bombilla, en la alcaldía Álvaro Obregón.

Parque Tezozómoc, en la alcaldía Azcapotzalco.

Parque Las Américas, en la alcaldía Benito Juárez.

Parque la Consolidación, en la alcaldía Coyoacán.

Plaza Garibaldi, en la alcaldía Cuauhtémoc.

Deportivo Hermanos Galeana y Campos Revolución, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Deportivo Leandro Valle, en la alcaldía Iztacalco.

Utopía Meyehualco y Central de Abastos, en la alcaldía Iztapalapa.

Parque Cri-Cri, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Deportivo Vivanco, en la alcaldía Tlalpan.

Utopía Deportivo Eduardo Molina, en la alcaldía Venustiano Carranza.

Persisten lluvias en varias alcaldías de CDMX

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la capital reportó que durante esta tarde y parte de la noche se registrarían lluvias de "intensidad débil" con algunos chubascos en las alcaldías Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Miguel Hidalgo, Venustiano Carranza y Xochimilco.

En tanto por la tarde se observaron zonas con fuertes precipitaciones, incluso con caída de granizo en las alcaldías de Iztapalapa y Tláhuac.