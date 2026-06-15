Universidades como motores de innovación sostenible entre EU y México

La Arizona State University se ha convertido en un referente internacional de responsabilidad social empresarial (RSE) al transformar sus campus en laboratorios vivos de sostenibilidad con impacto directo en comunidades locales y regionales. A través de su enfoque de innovación aplicada, la institución impulsa soluciones ambientales, educativas y de salud que trascienden el ámbito académico para convertirse en modelos replicables en ciudades y regiones vulnerables.

Uno de los ejemplos más destacados es la reconversión del Orange Mall en el campus de Tempe, donde se implementó infraestructura verde para captar el 100% del escurrimiento pluvial del Memorial Union y del Student Pavilion. Este sistema de biorretención permite infiltrar el agua en el subsuelo, recargar acuíferos y canalizar excedentes hacia pozos de recarga. Además, el aprovechamiento del agua condensada de sistemas de enfriamiento permite ahorrar cerca de mil galones anuales. Más allá del impacto hídrico, el proyecto reduce riesgos de inundación, mitiga islas de calor y mejora la calidad del agua al disminuir contaminantes como el fósforo.

Este modelo forma parte de una estrategia más amplia impulsada por GlobalResolve, iniciativa de la universidad que convierte problemas globales en oportunidades de aprendizaje interdisciplinario. En el Barrett Honors College, espacios como el Garden Commons en el Polytechnic Campus permiten a estudiantes y comunidades cultivar alimentos en entornos áridos, promoviendo resiliencia frente a la escasez de agua y las olas de calor en Arizona.

El impacto trasciende fronteras. A través de ASU Global Academic Initiatives y programas como GlobalResolve, la universidad colabora con comunidades en México, Sudamérica y el Caribe para co-diseñar soluciones sostenibles. Este enfoque convierte al mundo en un laboratorio abierto donde estudiantes se forman como ciudadanos globales y agentes de cambio.

En la región fronteriza, el proyecto “Water Smart Border Cities” y el caso de Ambos Nogales han posicionado la gestión del agua como eje central de resiliencia climática. En colaboración con el El Colegio de la Frontera Norte y comunidades locales, se promueven jardines de lluvia y recuperación de procesos naturales para enfrentar la urbanización y la escasez hídrica.

El trabajo liderado por el profesor Francisco Lara Valencia ha permitido integrar escuelas, iglesias y refugios de migrantes en la implementación de infraestructura verde, fortaleciendo una cultura hídrica basada en la participación comunitaria. En paralelo, estudiantes de la Universidad de Guadalajara han colaborado con organizaciones como EIRA en programas de educación para la prevención del cáncer, reforzando el vínculo entre academia y salud pública.

De acuerdo con la directora de EIRA, Vanessa Toscana, estas acciones han permitido llevar información vital a comunidades rurales, logrando detección temprana y fortaleciendo redes de prevención. Este trabajo conjunto demuestra cómo la RSE también puede salvar vidas cuando se integra a estrategias educativas y comunitarias.

Finalmente, el reconocimiento del presidente de ASU, Michael M. Crow, con el President’s Award for Global Engagement, confirma el impacto de estas iniciativas. Más de 20 años de trabajo, 20 países y más de mil estudiantes involucrados reflejan un modelo de RSE donde la innovación no solo se mide en tecnología, sino en transformación social sostenible.

Estos proyectos consolidan una visión donde la universidad, las empresas sociales y las comunidades trabajan juntas para convertir la sostenibilidad en una práctica cotidiana y la responsabilidad social en un motor de cambio estructural.