Bolsas mexicanas subieron menos que sus pares

El principal índice de la Bolsa Mexicana de Valores, el S&P/BMV IPC, ganó 0.37% a 68,207.60 puntos, en tanto que el FTSE-BIVA, de la Bolsa Instiutucional de Valores subió 0.25% a 1,370.64 enteros.

Los indicadores, que llegaron a ganar más de 1.7% en el intradía, presentaron su tercera alza consecutiva y terminaron con su mejor nivel en ocho días.

Los inversionistas asimilaron que los gobiernos de Estados Unidos e Irán alcanzaron un acuerdo para terminar con la guerra y para reabrir el tránsito naval por el Estrecho de Ormuz, el cual será firmado formalmente el 19 de junio en Suiza. Los términos del acuerdo aún no son públicos, sin embargo, como parte del proceso para su culminación se ordenó la suspensión de agresiones militares en toda la región, incluido Líbano.

En cuanto a datos económicos, las ventas mismas tiendas de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) presentaron en mayo su segundo menor crecimiento en 15 meses.

Del lado estadounidense la producción industrial subió en mayo por tercera ocasión en cuatro meses.

Hacia adelante, los portafolios esperan información como las ventas minoristas estadounidenses y la decisión de política monetaria de la Reserva Federal.

En noticias de emisoras, Grupo Televisa recibió un nuevo recorte en su nota crediticia por parte de la agencia Moody's Ratings, ante la ejecución más lenta de lo esperado de su estrategia para mejorar los ingresos y la rentabilidad de su negocio de banda ancha. Pese a ello, subió 2.3% en jornada.