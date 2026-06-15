Comunidad iraní en Los Ángeles protesta contra su selección en el Mundial

Cientos de opositores contra Teherán protestaron este lunes en Los Ángeles coincidiendo con el partido de Irán frente a Nueva Zelanda, que supuso el estreno del Team Melli en el Mundial y que acabó con empate a dos goles.

"¡Nunca más ayatolás!", "¡Libertad para Irán!", gritaron los manifestantes mientras exhibían la antigua bandera de Irán, la del león con la espada que existía antes de la revolución islámica que en 1979 puso en el poder al actual régimen.

También lanzaron consignas contra el Tean Melli, al que ven como un instrumento de propaganda de su gobierno.

"Este equipo no es del pueblo iraní, es del régimen", dijo Ava Amin, una estudiante de filosofía a favor de un cambio gubernamental en su país.

"Cuando la gente es asesinada, lo ignoran y se quedan callados", agregó.

El partido entre el Team Melli y Nueva Zelanda se celebra bajo un gran operativo de seguridad debido a que la numerosa comunidad iraní en Los Ángeles, conocida como "Tehrangeles", había prometido manifestarse.

Una gran parte de la diáspora se opone a la República Islámica y ha decidido usar la atención que genera el Mundial para denunciar los abusos cometidos por los ayatolás que llevan 47 años al poder.

Algunos manifestantes mostraban las fotos de víctimas de la sangrienta represión en Irán en enero, que dejó miles de muertos según cifras de oenegés.

"Perdimos a tanta gente en enero", dijo Amin. "Cuando la gente pide libertad en Irán, son asesinados, así que (...) estamos aquí para ser su voz y levantar nuestra bandera", añadió.

- Abucheos al himno -

Muchos opositores entraron al SoFi Stadium con banderas prerrevolucionarias, que pretendían mostrar durante el juego, pese a Teherán considera este símbolo inaceptable y había amenazado con hacer suspender el partido si esas banderas llegaban a entrar en el estadio.

Pese al reglamento de la FIFA, que prohíbe las señales políticas, numerosos aficionados accedieron al recinto luciendo con orgullo esa bandera, también estampadas en camisetas, según constataron varios periodistas de la AFP.

Algunos hinchas fueron requeridos por la seguridad del estadio para que no exhibieran símbolos opositores a Teherán, bajo amenaza de expulsión.

Como resultado, los abucheos se mezclaron con los ánimos cuando sonó el himno nacional iraní.

Igual que en Catar en 2022, cuando el Mundial se celebró pocos meses después de la sangrienta represión de las protestas desencadenadas por la muerte de la joven Mahsa Amini, detenida por llevar supuestamente mal colocado el velo.

Un ambiente que algunos aficionados, como Farideh Mansoor, lamentan.

Los jugadores "lo han dado todo para llegar hasta aquí", recuerda esta empresaria.

"Por eso tenemos que apoyarlos. ¡Es deporte! No es una cuestión política", añade esta iranoestadounidense, que llegó a Estados Unidos hace 35 años.

"No es fácil para ellos", concedió Hamid Parvizi, pese a acudir al estadio para alzar la voz contra la selección.

- "Imposible separar deporte y política" -

"Cuando se habla de Irán, es imposible separar deporte y política", considera este contable de 34 años, recordando que la propia selección llegó a Tijuana luciendo pines conmemorativos de un bombardeo mortal contra una escuela iraní al inicio de la guerra.

Este hincha del FC Barcelona sigue convencido de que en la selección hay intereses políticos y lamenta la ausencia en el Mundial de Sardar Azmoun, el tercer máximo goleador de la historia del equipo, excluido según él a causa de una publicación en redes sociales que habría disgustado a Teherán.

"Con cosas así, no puedo confiar en este equipo", asegura.

En medio de la guerra en Oriente Medio, el Team Melli ha tenido que lidiar durante la preparación con una intensa presión extradeportiva y su participación estuvo incluso en el aire hasta el último momento.

De hecho, el equipo iraní tuvo que cambiar su campo base desde Arizona, en el sur de Estados Unidos, a Tijuana, en el norte de México, en un torneo que los dos vecinos norteamericanos coorganizan junto a Canadá.

Washington además les negó la visa a varios miembros del cuerpo técnico para acudir a los juegos de la fase de grupos que disputan en su territorio.

Estados Unidos anunció el domingo haber llegado a un acuerdo con Irán que supone el fin de las hostilidades.