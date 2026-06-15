Tabacaleras, entre la transición industrial y los límites de la RSE

En un contexto global donde la sostenibilidad se ha convertido en un eje central de la reputación corporativa, las empresas cigarreras enfrentan una de las transformaciones más complejas dentro del sector industrial: migrar de un modelo históricamente basado en el tabaco tradicional hacia esquemas “libres de humo” bajo criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG). En México, esta transición ha sido impulsada por compañías como Philip Morris México, que aseguran estar reconfigurando su operación bajo esquemas de responsabilidad social empresarial y reducción de impacto.

De acuerdo con su enfoque estratégico, la empresa ha adoptado el llamado Value Plan 2030+, una hoja de ruta que incorpora el concepto de “doble materialidad”. Este enfoque analiza tanto el impacto de la compañía en la sociedad —incluyendo el reconocimiento explícito de que fumar cigarrillos genera enfermedades graves— como los riesgos financieros derivados de factores ambientales y regulatorios. Bajo esta lógica, la industria sostiene que los productos libres de humo, aunque no exentos de riesgo y con presencia de nicotina, pueden reducir la exposición a sustancias tóxicas frente al cigarro convencional.

Sin embargo, especialistas en salud pública y sostenibilidad suelen subrayar que este tipo de narrativas corporativas deben observarse con cautela, ya que forman parte de una estrategia global de reposicionamiento de industrias altamente reguladas. El reto no solo es tecnológico o ambiental, sino también de confianza pública y coherencia entre el negocio principal y sus objetivos de sostenibilidad.

En el plano comunitario, la empresa destaca proyectos en estados como Jalisco y Nayarit, donde combina eficiencia operativa con programas sociales y ambientales. En Zapopan, por ejemplo, reporta la reutilización total del agua tratada en su planta, así como la participación en iniciativas de captación pluvial como “Nidos de Lluvia”. En paralelo, en zonas tabacaleras de Nayarit se han implementado programas educativos y de desarrollo comunitario que, según sus datos, han beneficiado a más de mil niñas y niños.

Uno de los proyectos más amplios se desarrolla en el Ejido Paso Real de Cahuipa, donde se promueve el manejo territorial sustentable en más de 1,600 hectáreas de bosque. Estas acciones incluyen brigadas contra incendios, restauración ecológica, viveros comunitarios y mejoras de infraestructura local. En estos esquemas participa también la Comisión Nacional Forestal a través de esquemas de Pago por Servicios Ambientales, operados por CONAFOR, que buscan incentivar económicamente la conservación de ecosistemas por parte de comunidades ejidales.

El modelo plantea un enfoque donde la conservación ambiental se convierte en fuente de ingresos, con la participación de más de 140 ejidatarios. A la par, se desarrollan actividades como la apertura de brechas cortafuego, protección de especies locales y producción de plantas en viveros comunitarios.

Desde una perspectiva analítica, estos esfuerzos reflejan una tendencia más amplia: la incorporación de criterios ambientales en industrias tradicionalmente cuestionadas. No obstante, persisten desafíos estructurales. Entre ellos, la dificultad de medir impactos ambientales de largo plazo, la falta de estandarización en indicadores de biodiversidad y la tensión inherente entre la actividad principal del negocio y los objetivos de salud pública.

En conjunto, la evolución de empresas tabacaleras hacia modelos de sostenibilidad abre un debate más amplio sobre el alcance real de la responsabilidad social empresarial. Más allá de los proyectos comunitarios y ambientales, el reto central sigue siendo la coherencia entre la transformación declarada y la reducción efectiva de los impactos asociados a su producto principal, en un contexto donde la regulación, la ciencia y la opinión pública continúan elevando los estándares de exigencia.