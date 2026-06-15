Mercados bursátiles cierran en máximos ante acuerdo

Los índices accionarios estadounidenses terminaron con claras alzas la primera jornada de la semana, ya que la mayoría de los sectores se beneficiaron del apetito por riesgo generado por las noticias de Medio Oriente.

El índice industrial Dow Jones ganó 0.92% a 51,671.03 unidades, el S&P 500 subió 1.65% a 7,554.29 puntos y el indicador tecnológico Nasdaq Composite avanzó 3.07% para terminar en 26,683.94 enteros.

Los indicadores enlazaron tres días de ganancias e incluso el Dow renovó su máximo histórico. Los tres vienen de una semana ligeramente positiva. El Nasdaq presentó su mayor alza desde el 31 de marzo, mientras que para el S&P fue su tercer mejor día en el mismo lapso.

Las cotizaciones celebraron que Irán y Estados Unidos alcanzaron un acuerdo preliminar para concluir con su guerra. El pacto, que se firmaría el viernes, podría incluir la reapertura del Estrecho de Ormuz.

Medios reportaron que el acuerdo hizo saltar las alarmas en Israel, donde altos funcionarios están evaluando las consecuencias de aliviar la presión sobre Teherán y los riesgos de abrir una brecha con Estados Unidos por la guerra que Tel Aviv mantiene con Hezbolá en el Líbano.

Por sectores, con base en las emisoras del S&P, tecnología, comunicaciones y consumo discrecional presentaron las mayores alzas, mientras que energía, inmobiliarias y salud encabezaron las minusvalías.

Los portafolios también pudieron tomar en cuenta que la firma de inteligencia artificial Anthropic deshabilitó el acceso a sus más recientes modelos Fable 5 y Mythos 5 a partir de una petición gubernamental relacionada con seguridad nacional enfocada en personas extranjeras, de acuerdo con medios.

Los operadores también siguen de cerca la cotización de SpaceX, que tras una histórica Oferta Pública Inicial continúa con un desempeño positivo en Bolsa. El lunes subieron 19.6 por ciento.

Del lado de emisoras, las autoridades estadounidenses aprobaron la compra de Warner Bros. Discovery por parte de Paramount Skydance; mientras que Fox acordó la compra de Roku en una operación de 22,000 millones de dólares.

Las acciones tecnológicas, sensibles a las tasas de interés, se recuperaron, ya que los inversionistas se sintieron más cómodos asumiendo apuestas más arriesgadas al ver que los precios más bajos del petróleo aliviaban los temores de inflación.

“Los mercados suben gracias a un clásico repunte de alivio. Tenemos un acuerdo entre Estados Unidos. e Irán que está provocando una fuerte caída del petróleo. Esto está (...) empujando a los inversionistas de nuevo hacia activos de riesgo como la tecnología”, dijo Gene Goldman, director de Inversiones de Cetera Investment Management.

En cuanto a datos económicos, la producción industrial de Estados Unidos creció en mayo por tercera ocasión en cuatro meses.

Europa en máximos

El índice europeo STOXX 600 alcanzó un máximo el lunes, impulsado por un repunte de alivio en la mayoría de los sectores tras el acuerdo entre Estados Unidos e Irán, que abriría el Estrecho de Ormuz y pondría fin a la guerra de tres meses en Medio Oriente.

El índice superó su máximo del 27 de febrero, mientras que el índice de volatilidad Euro STOXX alcanzó su nivel más bajo desde finales de enero.

Las acciones europeas habían tenido un rendimiento inferior al de sus homólogas de Estados Unidos y Asia desde marzo, debido en gran medida a la dependencia del Estrecho de Ormuz para el suministro de petróleo y a su menor exposición a las acciones de tecnología de IA.

Con las subidas del lunes, el STOXX 600 acumula un alza del 7.2% en lo que va del año, reduciendo su diferencia respecto al índice S&P 500, que ha subido más del 10 por ciento.

El índice español, lideró las ganancias entre los principales índices regionales, subiendo 1.4% a máximos históricos. El alemán DAX subió 1.05% a un máximo de casi dos semanas. El índice francés CAC 40 ganó 0.4% hasta alcanzar niveles previos a la guerra.

Los bancos se encontraban entre los que más impulsaron al STOXX 600, subiendo 1.5% a un máximo no visto desde enero de 2008. Las acciones del sector automotor, sensibles a los precios de la energía, subieron 2.6%, mientras que las aerolíneas como Lufthansa y Air France se dispararon 4.5 y 3.4%, respectivamente.