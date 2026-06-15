Murano llega a acuerdo con bonistas

Murano Global Investments, empresa vinculada al desarrollador inmobiliario Grupo Murano, anunció el inicio de la preventa de residencias en su desarrollo de Cancún.

Este movimiento forma parte del acuerdo de reestructura financiera alcanzado con sus bonistas.

De la mano de la firma de hospitalidad Ennismore, la compañía comenzó la comercialización de 328 residencias, así como la reservación de 400 habitaciones de hotel, cuya apertura está prevista para el 19 de agosto. El complejo de lujo, anteriormente conocido como Grand Island Cancún, ha sido renombrado como Mondrian Residences Cancún.

Esta estrategia busca garantizar el flujo de recursos mediante la incorporación del componente residencial.

La reestructura con los tenedores de bonos se originó tras las presiones financieras que enfrentó el proyecto debido a un rendimiento menor al estimado inicialmente.

Fox Corporation, una empresa estadounidense de medios de comunicación, acordó adquirir Roku, una empresa especializada en software y hardware para streaming audiovisual, en una transacción que valúa a la compañía que provee dispositivos para el streaming en 22,000 millones de dólares.

El acuerdo considera el pago de 160 dólares por cada acción de Roku, de los cuales 96 dólares serán en efectivo y 0.9693 acciones ordinarias de clase A de Fox.

Tras el anuncio, las acciones de Fox cayeron 5.26%, mientras que las de Roku retrocedieron 1.92 por ciento.

Con este movimiento, se espera que la empresa fusionada se convierta en el tercer actor más importante de la televisión estadounidense por cuota de audiencia.

Southern Copper, una subsidiaria minera de Grupo México, prepara una emisión de deuda en beneficio de su división en Perú (SPCC), para ayudar a financiar el proyecto Tía María.

La compañía emitirá notas no garantizadas cuyos detalles como monto y vigencia, aún no han sido especificados, de acuerdo con el prospecto de colocación publicado ante Securities and Exchange Comission (SEC).

En abril, el Gobierno de Perú otorgó a Southern Peru Copper, la autorización para iniciar actividades en Tía María, un proyecto de cobre valuado en 1,800 millones de dólares.

Coca-Cola FEMSA (KOF), el mayor embotellador de productos Coca-Cola en el mundo, dio a conocer la renuncia de Jennifer K. Mann a su asiento en el consejo de administración.

En su lugar fue designada Sedef Salingan Sahin, una experta en el terreno digital.

Tanto la consejera saliente como su reemplazo representan a los accionistas de la serie D de The Coca-Cola Company, el segundo inversionista más relevante dentro de la empresa mexicana.

Mann es la actual vicepresidenta ejecutiva y presidenta de la unidad operativa de Norteamérica de The Coca-Cola Company, por lo que se encuentra entre los cinco principales ejecutivos de la compañía.

Por su parte, Sahin fue nombrada en enero directora digital, un cargo de nueva creación dentro de la compañía estadounidense. Antes de ello, encabezaba la unidad operativa de Eurasia y Medio Oriente.

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