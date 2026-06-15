Arabia Saudita mantiene a Sudamérica aún sin triunfo en el Mundial

Sudamérica sigue sin firmar un solo triunfo en la Copa del Mundo de la FIFA 2026 después de cinco días de actividades.

La última selección en impedirlo fue Arabia Saudita, luego de empatar 1-1 con Uruguay en el Estadio Miami ante 62,764 espectadores (97% del aforo total).

Ambas forman parte del Grupo H junto a España y Cabo Verde, que este mismo lunes empataron 0-0 previamente en Atlanta.

Arabia Saudita sorprendió al tomar la delantera en el marcador al minuto 41, por conducto del defensa Abdulelah Al-Amri. Aprovechó un rebote en el área chica que concedió el portero uruguayo, Fernando Muslera, para simplemente empujar el balón a la red.

La ventaja se mantuvo en 1-0 para Arabia Saudita hasta el minuto 79, evocando imágenes de hace cuatro años, cuando esta selección asiática derrotó 2-1 a Argentina en el Mundial de Qatar.

Pero Uruguay nunca bajó los brazos y, por el contrario, realizó modificaciones tácticas para tener un desempeño más agresivo en el segundo tiempo, al grado de finalizar con 57% de posesión y un total de 29 disparos al arco. Su rival sólo hizo siete.

Uno de esos disparos encontró la red al minuto 80, por parte del exfutbolista de Puebla y Toluca en Liga MX, Maximiliano Araújo.

El volante izquierdo, que actualmente pertenece al Sporting de Lisboa (Portugal), aprovechó un rebote del portero saudí, Mohammed Al-Owais, para empatar el marcador y desatar la euforia de miles de aficionados uruguayos en Miami.

La ‘Garra Charrúa’ tuvo alrededor de 15 minutos más de intensidad al ataque, liderados por el mediocampista del Real Madrid, Federico Valverde, y cambios que juegan en la Liga MX: Brian Rodríguez (América) y Rodrigo Aguirre (Tigres).

Sin embargo, Al-Owais no volvió a cometer errores y con atajadas de alta estética impidió la remontada de los sudamericanos.

“Este era un rival al que debimos superar y concedimos minutos en el primer tiempo que no indican que hayamos hecho las cosas bien. Este partido teníamos que ganarlo”, diagnosticó el director técnico de Uruguay, Marcelo Bielsa.

Del lado de Arabia Saudita fue una sensación diferente: “Fue un buen comienzo y creo que merecíamos ganar. Paso a paso, podemos clasificar a la siguiente ronda. Vinimos aquí para ganar y llegar lo más lejos posible, no sólo para participar. Esperamos corregir nuestros errores en el próximo partido para asegurar la victoria y acercarnos a la clasificación”, dijo el capitán, Salem Al-Dawsari.

De esta forma, Sudamérica sigue sin lograr un solo triunfo en esta edición de la Copa del Mundo, luego de cuatro partidos de sus representantes.

Primero actuó Paraguay, que perdió 1-4 ante uno de los coanfitriones, Estados Unidos, en el arranque de actividades del Grupo D. Luego Brasil empató 1-1 con Marruecos en el Grupo C y después Ecuador perdió 0-1 ante Costa de Marfil en el Grupo E.

Tras el empate de Uruguay faltan las participaciones de Argentina y Colombia. La Albiceleste enfrentará a Argelia este martes, dentro del Grupo J, y los Cafetaleros se medirán a Uzbekistán un día después, en actividad del Grupo K.

Respecto a Uruguay, su próximo partido será contra Cabo Verde el 21 de junio en el Estadio Miami. Ese mismo día, España enfrentará a Arabia Saudita en el Estadio Atlanta.