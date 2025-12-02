Barcelona extiende liderato en España tras remontar a Atlético

Barcelona consiguió su doceavo triunfo de la temporada 2025-26 de LaLiga de España este martes, superando por 3-1 a Atlético de Madrid en el Camp Nou.

Con este resultado, extendió su posición como líder a 37 puntos, cuatro más respecto a su más cercano perseguidor, Real Madrid, que jugará el miércoles visitando a Athletic de Bilbao. Culés y merengues adelantaron sus partidos de la Jornada 19 a mitad de esta semana.

En caso de que Real Madrid gane en Bilbao, aspiraría a retomar el liderato el fin de semana durante la Jornada 15. Los merengues recibirán a Celta de Vigo y Barcelona visitará a Betis en un nuevo intento por seguir siendo el puntero del campeonato español.

En el partido de este martes, Álex Baena había adelantado a los colchoneros al 19' tras una descolgada en la que quedó solo con al menos 30 metros de margen hacia la portería culé.

El gol ilusionó a un Atlético de Madrid que aspiraba a ganar para tomar el liderato de LaLiga, ya que llegó a este partido con 31 puntos y posibilidades matemáticas de superar tanto a Barcelona como a Real Madrid en la parte más alta de la tabla.

Sin embargo, Raphinha (26'), Dani Olmo (65') y Ferrán Torres (90+7') se encargaron de que la ventaja cambiara hacia el bando culé.

Después de 15 partidos en LaLiga 2025-26, Barcelona acumula 12 triunfos, un empate y dos derrotas. Su última caída fue el 26 de octubre en El Clásico ante Real Madrid (1-2), pero luego tiene marcha perfecta sobre Elche (3-1), Celta (4-2), Athletic de Bilbao (4-0), Alavés (3-1) y Atlético (3-1).

Pero hace exactamente una semana, Barcelona sufrió un duro revés al ser goleado 0-3 por Chelsea en la Jornada 5 de la Champions League, lo que despertó críticas y dudas en el sistema de trabajo del entrenador, Hansi Flick.

“Necesitábamos esta victoria. Siempre está bien ganar confianza jugando contra un equipo tan bueno como este. Nuestra actuación ha estado a otro nivel, hemos luchado juntos y ha sido fantástico”, expresó el director técnico alemán al término del partido ante Atlético.

Los colchoneros, por su parte, se quedaron en la cuarta posición de LaLiga con 31 puntos, detrás de Barcelona (37), Real Madrid (33) y el sorpresivo Villarreal (32).

Venían de una potente racha de siete victorias entre LaLiga y Champions League, destacando un 2-1 sobre Inter de Milán. Ahora tendrán que dar la vuelta a la página rápidamente para visitar a Athletic de Bilbao el fin de semana y a PSV Eindhoven el siguiente martes.

“No me detengo en las rachas, me detengo en el partido. Me voy contento con el partido que hizo el equipo, en todo momento competimos bien”, valoró el entrenador colchonero, Diego Simeone, después de la caída en casa del Barcelona.

El equipo empezó a hacerse más dueño del partido, a jugar en campo rival con situaciones de gol en las que no tuvimos la consistencia que se pide y no aparece a veces. Nos vamos perdiendo 3-1, pero me voy con muchas cosas positivas de cara a lo que viene”.

Faltan tres jornadas para que LaLiga se vaya a la pausa de invierno por las fiestas decembrinas. Barcelona enfrentará a Betis, Osasuna y Villarreal en ese lapso, mientras que Atlético de Madrid hará lo propio contra Athletic de Bilbao, Valencia y Girona.

En el caso de Real Madrid, el otro inmiscuido en la parte alta de la tabla, enfrentará a Celta, Alavés y Sevilla, además de Athletic de Bilbao este miércoles.

Por otra parte, cinco equipos españoles verán acción en la Champions League a mitad de la semana entrante: Real Madrid recibirá a Manchester City, Athletic de Bilbao al París Saint-Germain (PSG), Villarreal al Copenhague FC, Barcelona al Eintracht Frankfurt y Atlético de Madrid será el único visitante ante PSV.