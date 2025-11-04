El Real Madrid cae en Anfield en amenaza de goleada

El Liverpool obtuvo una victoria merecida y saló a La Casa Blanca. Con tan solo un gol pero con muchas amenazas al arco del portero Thibaut Courtois, el Real Madrid sumó su segunda derrota esta temporada y es el primer partido en el que no marca ni tiene ventaja en el marcador en ningún momento. Kylian Mbappé lleva 8 jornadas seguidas marcando en La Liga, pero dos partidos seguidos sin marcar en Champions.

“Fue un partido muy igualado, sin duda, ellos tuvieron la inercia a su favor en la segunda mitad, cometimos demasiadas faltas, lo intentamos, sabíamos que iba a ser un partido de alta intensidad, por desgracia, no pudimos conseguir nada. Llegamos a la línea de gol, pero no creamos muchas ocasiones, hoy los pequeños detalles favorecieron al Liverpool. Tenemos suerte de contar con Courtois hizo grandes paradas. El Liverpool tiene buen ritmo, buenos jugadores todavía quedan muchos puntos en juego”, dijo el entrenador Xabi Alonso.

Los tres puntos le permiten al Liverpool colocarse con nueve unidades en la clasificación, las mismas con las que se queda el Madrid.