Champions League rompió récord de goles en una jornada

La Champions League, principal torneo de clubes del futbol de Europa, impuso una marca de goles en una sola jornada tras la actividad de esta semana.

Entre el martes 21 de octubre y miércoles 22 se disputó la Jornada 3 de la temporada 2025-26 y el recuento fue de 71 anotaciones en 18 partidos, es decir, un promedio de 3.9 anotaciones dentro de cada estadio que albergó a ‘La Orejona’.

La Confederación Europea de Futbol (UEFA), que organiza este torneo desde la temporada 1992-93 bajo el nombre de Champions League (fue llamada Copa de Europa de 1955 a 1991), reveló este récord en un comunicado oficial.

Especificó que el récord proviene de los goles a partir de la fase de grupos de seis jornadas entre las temporadas 1992-93 y 2023-24, así como las de ocho jornadas que se instauraron en la 2024-25 y continúan en la 2025-26.

Esto es un dato relevante, ya que antes de la temporada 2024-25 se disputaban 16 partidos por jornada porque eran 32 participantes. En la actualidad son 36 equipos y, consecuentemente, 18 juegos por fecha.

El actual campeón de ‘La Orejona’, París Saint-Germain (PSG), fue uno de los impulsores del récord al derrotar 2-7 a Bayer Leverkusen en territorio alemán, con seis anotadores distintos (Desiré Doué fue el único con más de un gol).

Pero otros equipos hicieron lo propio: Barcelona arrasó 6-1 a Olympiacos, PSV a Napoli por 6-2, Chelsea a Ajax por 5-1 y Liverpool a Eintracht Frankfurt también por 5-1. Bayern Múnich venció 4-0 a Brujas, Arsenal repitió ese marcador sobre Atlético de Madrid e Inter de Milán sobre Union Saint-Gilloise.

Lo curioso es que, a pesar del récord, tres partidos de la Jornada 3 finalizaron con empates 0-0: Kairat de Kazajistán contra Pafos de Chipre, Mónaco de la liga francesa contra Tottenham de Inglaterra y Atalanta de Italia contra Slavia Praga de República Checa.

Esta misma temporada ya había destacado en la Jornada 1, cuando se empató el récord de goles de la Jornada 5 de la 2024-25 con 67.

La mejor cuota goleadora con 32 participantes fue la Jornada 1 de la temporada 2000-01, con 63 anotaciones dentro de 16 partidos.

Estos números incentivan los récords luego del cambio de formato a partir de la temporada 2024-25. No sólo aumentaron los participantes, sino que las jornadas pasaron de ser seis a ocho y también se erradicó la fase de grupos para dar paso a un modelo liga con una sola tabla general.

“Los 618 goles en 189 partidos de la temporada 2024-25 supusieron un récord, tanto en número total de goles como en promedio por partido, con una media de 3.27 que superó el récord establecido en 2020-21, donde se registraron 3.24 goles por partido”.

Con paso perfecto

Por otra parte, apenas cinco equipos marchan con récord perfecto después de tres jornadas en esta temporada: PSG, Bayern Múnich, Inter de Milán, Arsenal y Real Madrid.

Todos suman nueve puntos y resalta que tanto Inter como Arsenal siguen sin recibir goles. PSG es el que está en la cima de la tabla general porque, aunque tiene la misma diferencia de goles que Bayern Múnich (+10), tiene más anotaciones a favor (13 contra 12 de los alemanes).

Real Madrid y Bayern consiguieron sus terceros triunfos este miércoles, en el cierre de jornada, ante Juventus (1-0) y Brujas (4-0), respectivamente.

Los merengues consiguieron su primer triunfo contra la Vecchia Signora en el estadio Santiago Bernabéu desde 2013 y se mantienen motivados para este fin de semana, en el que recibirán a Barcelona, en una nueva edición de El Clásico por la Jornada 10 de LaLiga.

De parte del Bayern destacó el delantero inglés Harry Kane, quien colaboró con una anotación en el triunfo sobre Brujas y empató al francés Kylian Mbappé, del Real Madrid, en la cima de goleo de esta temporada con cinco tantos para cada uno.

TOP 5 GOLEADORES DE CHAMPIONS LEAGUE (HASTA LA J3 DE 2025-26)

*Harry Kane (Bayern Múnich) – 5

*Kylian Mbappé (Real Madrid) – 5

*Anthony Gordon (Newcastle) – 4

*Erling Haaland (Manchester City) – 4

*Marcus Rashford (Barcelona) – 4