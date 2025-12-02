Antonio Sancho: “Voy a ser juzgado a partir de hoy en Pumas”

La situación en Pumas está tipificada como “crisis” de acuerdo a las palabras de Antonio Sancho, que esta semana dejó a Tigres de Monterrey y aterrizó en la Ciudad de México tras el llamado del presidente del club Luis Raúl González.

“Si te invitan abruptamente a dirigir la estrategia de un club es porque hay crisis. No he hablado con Efraín Juárez y no hay que iniciar un proceso, porque ya está hecho desde hace un año y medio. Seremos más selectivos en el área deportiva, habrá canteras más fuertes y recuperaremos jugadores constantes en primera y en la Selección Nacional”.

Sancho fue presentado por el presidente del club en la cantera, 13 días después de que Pumas quedó eliminado del Apertura 2025, tras perder 3-1 ante Pachuca en el Estadio Hidalgo. El boleto a esta instancia se dio vía play in, al terminar la temporada en décimo lugar. Después del resultado se cuestionó mediáticamente su continuidad como entrenador.

"Efraín es nuestro técnico, Efraín tiene contrato con la institución, Efraín es canterano, lo conozco. Creo que él es el primero que quiere ganar títulos aquí. No he tenido pláticas con él, como sabrán esto se hizo muy rápido. Tendré que ir platicando con él, conociendo cuál es la idea, pero él es nuestro técnico, estoy convencido de él. Conoce la institución perfectamente y seguramente tiene las mismas ilusiones que yo para ser campeón. subrayó Antonio."Es un técnico que se fue a preparar fuera, que hizo carrera fuera, que ganó un campeonato fuera. Qué bueno que lo tenemos aquí, ahora hay que apoyarlo y buscar darle con todo para adelante para ganar nosotros el título aquí", amplió.

Efraín trabajó con 14 canteranos durante el torneo, cinco de ellos debutaron: el arquero Rodrigo Parra (17 años, 180 minutos); el defensa Emiliano Villaseñor (18 años, 32 minutos); los mediocampistas Stanley García (19 años, 15 minutos) y Dennis Ramírez (18 años, 14 minutos); y el delantero Misael Torres (19 años, 19 minutos).

Sancho regresa por tercera vez al club donde se formó como futbolista y del que fue directivo en una etapa anterior, de 2014 a 2017, cuando ayudó a salir al cuadro de la zona de descenso en la tabla de cocientes y los llevó a una final en 2015. Como jugador militó en el equipo entre 1994 y el año 2000, además de tener una segunda etapa entre 2006 y 2007.

Acepté porque es Pumas. Desde que me llegó la llamada había poco qué pensar. Mi vida es el fútbol y este es otro reto en mi carrera. Habrá qué ver las fuerzas básicas y ver cómo consolidarlas. Queremos tres o cuatro canteranos de base para usarlos en posiciones específicas. Pumas se ha mantenido con finanzas sanas y busca usar el dinero que tiene en jugadores puntuales. Se puede competir”.

El club lleva 15 años sin levantar un trofeo de Liga MX, desde el Clausura 2011, cuando derrotó a Monarcas Morelia en la Final. La octava estrella es una deuda pendiente.

“Estamos conscientes de la deuda. Hay que reconocer que no alcanzamos los objetivos. Ahora el responsable del área deportiva, femenil, varonil y de fuerzas básicas es Antonio Sánchez”, apuntó el presidente.

Roberto Medina toma el control de Pumas femenil

En otro de los nombramientos del club, se presentó al nuevo entrenador de Pumas femenil, a partir del Clausura 2026.

Roberto Medina es tan canterano como Antonio Saracho y también tomó el avión desde Monterrey. Con las Amazonas del 2019 a 2022 ganó un bicampeonato, y al Atlas de 2023 a 2025, lo levantó con bajo presupuesto. Medina reemplaza al brasileño Marcello Frigério, quien estuvo poco más de un año.

“Quiero hacer un equipo que represente dignamente estos colores. Hay una gran base que se dejó, haremos un buen análisis de las cosas buenas que se pueden retomar y los detalles. Lo primero será convencer a mis futbolistas, de a quién representan, de los aspectos que forman al futbol y del espíritu universitario”.

Antonio Sancho habló en conferencia sobre su experiencia en el futbol femenil.

“Estuve en el proyecto femenil desde que inició, aquí todavía no había equipo femenil, pero he visto que ha ido ascendiendo y, el objetivo sigue siendo el mismo que en varonil, pelear por los campeonatos. Este torneo desafortunadamente no fue así, pero ha ido creciendo el proyecto y esperemos que este torneo lo retomemos y podamos pelear”.

Leonardo Cuéllar, coordinador de Desarrollo de fútbol femenil y Roberto Medina han coincidido laboralmente en el pasado.

“Cuando viene la invitación, pues prácticamente las ilusiones crecen de inmediato. Es padrísimo hoy reencontrarnos con gente como Sancho y sobre todo como Leo (Cuéllar), a quien de alguna manera yo tengo como si fuera mi padre en la parte de la dirección técnica, me abrió un espacio para empezar a dirigir en el fútbol femenil ya en el alto rendimiento. Aportar lo mejor que esté de mi parte para lo primordial, que es hacer crecer a cada una de las futbolistas”.

Pumas femenil finalizó su participación en el Apertura 2025 tras perder 2-0 ante León a principios de noviembre.