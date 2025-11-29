América vs. Monterrey: hora y dónde ver el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga MX

El América y los Rayados de Monterrey definirán este sábado 29 de noviembre una de las series más atractivas de los cuartos de final del Apertura 2025.

Después del 2-0 en la ida a favor del equipo regiomontano, las Águilas llegan al partido de vuelta con la obligación de ganar por dos goles o más si quieren mantenerse en la lucha por el título.

El encuentro se disputará en el estadio Ciudad de los Deportes, escenario temporal del América, que buscará aprovechar el impulso de su afición y la localía para revertir la desventaja. Monterrey, por su parte, viaja con la tranquilidad del marcador, pero con cautela ante un rival que suele crecer en liguilla.

¿A qué hora es el América vs. Monterrey?

El partido de vuelta se jugará este sábado 29 de noviembre a las 17:00 horas, tiempo del centro de México.

¿Dónde ver el partido en México?

La transmisión del encuentro estará disponible por:

Canal 5 (Televisa)

TUDN

ViX (streaming)

Con este duelo iniciarán las definiciones del sábado y será el primero de los tres partidos programados en la jornada que marcará el rumbo de las semifinales del torneo.

Agenda completa: horarios y transmisiones de los partidos de vuelta

Sábado 29 de noviembre

América vs Monterrey a las17:00 horas en Ciudad de los Deportes y lo puedes ver por Canal 5, TUDN y ViX.

Toluca vs Juárez a las 19:05 horas en el Nemesio Diez y lo puedes ver por Canal 7, Canal 5, TUDN, Fox One y Caliente TV.

Tigres vs Tijuana a las 21:10 horas en el estadio Universitario y lo puedes ver por Canal 7, Fox One y Caliente TV.

Domingo 30 de noviembre

Cruz Azul vs Chivas a las 19:00 horas en el Olímpico Universitario y lo puedes ver por Canal 5, TUDN y ViX.