Amanda Anisimova derroca a la reina en WTA Finals

Amanda Anisimova protagonizó algo más que un simple combate a todo o nada: fue un enfrentamiento cargado de recuerdos, rivalidad y redención. La estadounidense alcanzó las semifinales de la WTA Finals tras vencer a la número dos del mundo, Iga Swiatek, por 6-7 (3), 6-4, 6-2. Fue su Anisimova, número 4 del ranking, también había eliminado a Swiatek en los cuartos de final del US Open.

Anisimova debutará en las semis de la WTA Finals. A sus 24 años ha demostrado que puede brillar en los momentos decisivos, incluso contra rivales fuertes. La siguiente contrincante es Elena Rybakina, la sexta cabeza de serie, que ya se había asegurado el primer puesto en semifinales del Grupo ‘Serena Williams’ y el primer puesto como cabeza de serie antes de su victoria por 6-4, 6-4 sobre Ekaterina Alexandrova, por lo que este partido decidiría la última plaza.

La nueva estrella estadounidense ha vencido a las cuatro ganadoras de Grand Slam de este año, incluyendo a Swiatek en dos ocasiones

“No creo que me sorprendiera ni me impactara en ningún momento del partido. Sabía que iba a ser muy duro y me estaba preparando para ello. Sí, creo que simplemente intenté disfrutarlo. Siento que pertenezco a este nivel y he jugado muchos partidos difíciles este año. Conozco mis capacidades. Y sé que si juego mi mejor tenis, puedo darlo todo”, dijo Anisimova.

Era la primera vez en la carrera de Swiatek que perdía dos partidos seguidos tras ganar el primer set. No se lo guardó y expresó su molestia.

“Sinceramente, hice todo lo que pude, así que no me arrepiento de nada. Me sentía muy concentrada, con una mentalidad positiva. Luché y no me rendí, pero no fue suficiente, y eso me entristece. No sé, quizá pueda encontrarle algún sentido cuando lo das todo y aun así no es suficiente, supongo que significa que simplemente necesitas mejorar tu tenis”, dijo.

Anisimova es la primera jugadora en conectar más de 40 golpes ganadores en un partido de las Finales WTA desde Caroline Garcia contra Daria Kasatkina en 2022 (42). También, actualmente se encuentra en el puesto número 4 del ranking mundial, el mejor de su carrera, llegó con un currículum impresionante. Fue la única jugadora en clasificarse desde fuera del Top 20 del ranking WTA de la PIF y la única en derrotar a las tres mejores jugadoras actuales —Aryna Sabalenka, Swiatek y Coco Gauff — esta temporada.