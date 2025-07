Ayrna Sabalenka asegura semifinal y WTA Finals

La bielorrusa, número uno del mundo y ganadora de tres Grand Slams tiene la oportunidad de luchar por el boleto a la final de Wimbledon.

Ayrna Sabalenka venció a Laura Siegemund remontando dos quiebres en el tercer set para ganar 4-6, 6-2, 6-4 en 2 horas y 54 minutos.

El partido fue una dura batalla de la que se llevó varias lecciones.

"Estoy contenta de cómo mi juego se adaptó a todos sus diferentes cortadas, mi toque con la bola mejoró y creo que me obligó a ir a la red y jugar en la red. No solo me acerqué a la red y acabé en ella, sino que tuve que hacer golpes extra en la red. Quizá no gané todos los puntos, pero creo que practiqué y que mejoré en esto. Creo que hoy he cometido muchos errores no forzados, innecesarios".

Ahora le espera otro gran desafío: Amanda Anisimova. La estadounidense ha ganado cinco de sus ocho partidos anteriores. Pero ninguno fue en hierba, donde Amanda parece haber encontrado su ritmo.

"Definitivamente creo que esta superficie le sienta muy bien a su juego Por eso está jugando tan bien hasta ahora. Está sacando bien. Está pegando golpes bastante limpios y potentes. Jugamos hace poco en Roland Garros. Tuve que esforzarme mucho para conseguir la victoria. Creo que va a ser un tenis muy agresivo”, dijo Sabalenka a la prensa.

Si Sabalenka captura la victoria contra Anisimova, alcanzará su cuarta final individual consecutiva de Grand Slam, algo que no hemos visto en una década (desde Serena Williams). También intenta convertirse en la primera mujer en alcanzar tres finales de major en un solo año desde que Angelique Kerber y Williams lo lograron en 2016.

Sabalenka perdió las dos últimas finales de Grand Slam, contra Madison Keys en Melbourne y Coco Gauff en Roland Garros este año. También cabe destacar que Sabalenka no alcanzó las dos semifinales anteriores aquí, en 2021 y 2023.

"Creo que es muy posible que hubiera perdido este partido si no hubiera aprendido la lección en el Abierto de Francia. En algunos momentos no dejaba de recordarme a mí misma, que probablemente sea un poco loca, que estamos en cuartos de final de Wimbledon, que no podemos rendirnos, que no podemos dejar que las emociones nos dominen y perder otro partido. Me recordaba a mí misma que es mi sueño, por qué iba a rendirme tan fácilmente, así que tengo que seguir luchando. Básicamente, eso es todo. No paraba de repetírmelo y estaba dispuesto a ganar puntos, a esforzarme y a conseguir esos puntos difíciles”.

Tras el mal trago sufrido ante Siegemund, Ayrna respira aliviada al ver que se levantó de una batalla muy mental y que solo está a dos partidos del título de Wimbledon que también significaría el número 21 de singles en su carrera.