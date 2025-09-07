Aryna Sabalenka, primera reina consecutiva del US Open en una década

Aryna Sabalenka se convirtió en la primera reina con coronas consecutivas del US Open en poco más de una década. Doblegó a Amanda Anisimova en la final femenil de 2025 para revalidar el título de 2024 contra Jessica Pegula.

La última que había logrado títulos seguidos en este torneo era Serena Williams, en 2012, 2013 y 2014. En total, la estadounidense consiguió seis trofeos individuales en este Grand Slam.

Sabalenka, por su parte, llegó a cuatro títulos major este fin de semana, añadiendo el bicampeonato del Australian Open entre 2023 y 2024. Este 2025 ya había perdido las finales del Australian Open (ante Madison Keys) y Roland Garros (ante Coco Gauff).

“Pensé que si llegaba a una final, significaba que iba a ganarla. No esperaba que las jugadoras salieran a luchar. Pensé que todo me saldría bien, lo cual era una mentalidad completamente errónea. Al llegar a esta final, decidí controlar mis emociones”, destacó Sabalenka sobre sus aprendizajes tras las caídas en enero en Australia y en junio en Francia.

“Hubo momentos en los que estuve a punto de soltarme, pero pensé: 'vamos, no puedes hacer eso. Tienes que mantenerte concentrada y seguir adelante, seguir intentándolo'. Todas esas duras lecciones hicieron que valiera la pena”.

El partido de este sábado duró una hora y 34 minutos. Sabalenka derrotó a Anisimova en dos sets (6-3, 7-6) ante un Arther Ashe Stadium que apoyaba a su jugadora local.

La bielorrusa se convirtió en la décima jugadora con títulos consecutivos en la Era Abierta en el US Open, después de Serena Williams, Chris Evert, Martina Navratilova, Steffi Graf, Margaret Court, Billie Jean King, Kim Clijsters, Monica Seles y Venus Williams.

Dejó en el camino a Rebeka Masarova, Polina Kudermetova, Leylah Fernández, Cristina Bucsa, Marketa Vondrousova, Jessica Pegula y Amanda Anisimova. La única que le pudo ganar un set fue Pegula, mientras que Vondrousova se retiró antes del partido por lesión.

“En este momento me siento muy orgullosa de mí misma por asumir la responsabilidad de mis actos. Eso me ayudó mucho a comprenderme a mí misma, a entender por qué reacciono ante algo específico; simplemente a comprenderme mejor”.

En la conferencia, con título en mano, Sabalenka recalcó el papel de la salud mental para reconvertir su figura a una de las más grandes del tenis en años recientes.

“La salud mental es muy importante. Llevo cuatro o cinco años trabajando con una psicóloga. Al principio me ayudó mucho, sobre todo a entender que todo es posible si te esfuerzas y dedicas tu tiempo y vida a tus sueños.

“Entonces me di cuenta de que dependía demasiado de ella, yo no asumía la responsabilidad de mis actos. Cometía el mismo error una y otra vez, me enfadaba porque no me ayudara. En algún momento decidí que tenía que asumir la responsabilidad y resolverlo por mí misma. Creo que funcionó muy bien”.

Ahora, la bielorrusa suma 21 títulos de singles en toda su trayectoria: cuatro Grand Slams, nueve WTA 1000, cinco WTA 500, dos WTA 250 y un WTA Elite Trophy. Su próximo reto son las WTA Finals, a las que ya está calificada para este año.

Aryna Sabalenka ha sido líder del ranking mundial femenil desde el inicio de la temporada y todo indica que lo concluirá de la misma forma. El campeonato del US Open la elevó a 11,225 puntos, es decir, 3,292 más que su más cercana perseguidora (Iga Swiatek).

Los torneos más importantes que quedan por disputarse en el WTA Tour 2025 son los de categoría 1000 en Beijing y Wuhan, además de las WTA Finals en Arabia Saudita.

Campeonas de dobles

Mientras Aryna Sabalenka recibió 5 millones de dólares de premio por ser campeona de singles del US Open 2025, la canadiense Gabriela Dabrowski y la neozelandesa Erin Routliffe se adjudicaron 1 millón por el título de dobles.

Vencieron en sets corridos (6-4, 6-4) a la checa Katerina Siniakova y a la estadounidense Taylor Townsend para firmar su séptimo título juntas (en total, 20 para Dabrowski y 12 para Routliffe).

“Hemos tenido una larga colaboración y estoy muy agradecida con Gabriela. Ganamos nuestro primer Grand Slam aquí hace dos años, volver a ganarlo dos años después es muy emocionante. Estoy muy contenta de poder jugar contigo”, compartió la neozelandesa.

En efecto, Dabrowski y Routliffe conquistaron el US Open por primera vez en 2023, venciendo a la rusa Vera Zvonareva y la alemana Laura Siegemund.

Otros de los títulos más destacados en el palmarés conjunto de Dabrowsk y Routliffe son las WTA Finals 2024 y el WTA 1000 de Cincinnati 2025; en el del año pasado, en Arabia Saudita, también vencieron a Katerina Siniakova y Taylor Townsend.