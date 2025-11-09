Alcaraz debuta en el Masters con convincente triunfo ante De Miñaur

El español Carlos Alcaraz debutó en las Finales ATP, que reúne a los ocho mejores tenistas de 2025, con un contundente triunfo por 7-6 (7/5) y 6-2 frente al australiano Alex de Miñaur, este domingo en Turín (noroeste de Italia).

Con esta victoria, a Alcaraz le restan dos victorias en el torneo de Maestros para cabar el año en el N.1 de la clasificación ATP, independientemente de lo que haga su rival italiano Jannik Sinner.

Los siguientes rivales de Alcaraz en el gupo Jimmy Connors serán el italiano Lorenzo Musetti, clasificado a última hora por la renuncia de Novak Djokovic, y el estadounidense Taylor Fritz.

De Miñaur plantó cara en el primer set a Alcaraz, pese a que el español fue el primero en ponerse por delante tras romper el servicio del rival en el cuarto juego y colocarse 4-1 en el marcador.

Pero el australiano, de origen uruguayo y español, se rehízo y forzó el tie break, donde acabó cediendo por un ajustado 7/5 tras una hora y cinco minutos de lucha sin cuartel.

Con el primer set en el bolsillo, Alcaraz ofreció la mejor versión de su juego. Castigó el servicio de De Miñaur (ganando el 65% de los puntos con el resto) logrando tres breaks de entrada consecutivos en el inicio del segundo set y cerró el partido con un claro 6-2 en el segundo set.

La primera jornada del Masters se completará con el primer partido del grupo Bjorn Borg, que disputarán por la noche el alemán Alexander Zverev y el estadounidense Ben Shelton.