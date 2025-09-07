Carlos Alcaraz retoma el gobierno del ATP

La lucha por el control del mundo del tenis volvió a ser absorbida por la generación que continúa construyendo hazañas, las cuales, de seguir siendo memorables se cristalizarán en legado.

Carlos Alcaraz selló su regreso al liderato del ranking, por primera vez desde 2023 al derrotar a su máximo rival Jannik Sinner en la final del US Open el domingo. El español de 22 años comenzará el lunes su quinta etapa como número 1 del mundo y su trigésimo séptima semana en la cima. Alcaraz superó a Sinner con una victoria por 6-2, 3-6, 6-1, 6-4.

En 2022, Alcaraz derrotó a Casper Ruud en la final del US Open para alzarse con su primer Grand Slam y, al mismo tiempo, convertirse en el número uno más joven de la historia con 19 años y cuatro meses. Sinner, quien se convirtió en el primer italiano en alcanzar el número uno del mundo el 10 de junio de 2024, ocupó el puesto durante 65 semanas consecutivas. Su reinado de debut se ubica como el cuarto más largo de la historia, después de Roger Federer (237), Jimmy Connors (160) y Lleyton Hewitt (75).

“No puedo pararme a pensar si va a ganar 20 Grand Slams. Tenemos que vivir el día a día. El potencial está ahí. No lo podemos negar. Puede ganar muchos Grand Slams, pero no damos nada por sentado. Todo hay que conseguirlo y trabajarlo, y para llegar a la final del Open de Australia habrá que trabajar muy bien en diciembre. Pensamos en Carlos y que va a luchar siempre por estos títulos, pero sabemos que es muy difícil y para eso trabajamos”, reaccionó Juan Carlos Ferrero, entrenador de Alcaraz.

A los 19 años, Alcaraz se convirtió en el hombre más joven en ser el mejor del ranking en 2022. Ahora, con 61 victorias, líder del Tour, y siete títulos en 2025, está bien posicionado para recuperar ese galardón en 2025.

El español acumula en su palmarés de grandes títulos, un total de 14 (6 Grand Slams y 8 Masters 1000), mientras que Jannik Sinner se queda con nueve (4 Grand Slams y 4 Masters 1000 y 1 ATP Finals). La carrera continúa, pero el margen de Alcaraz es importante, teniendo en cuenta que es dos años más joven que Sinner.

Tenistas españoles más títulos durante una temporada (singles varonil):

Rafa Nadal | 11, 2005

Manuel Orantes | 8, 1975

Alberto Berasategui | 7, 1994

David Ferrer | 7, 2012