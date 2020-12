El último Gran Premio del 2020 se correrá este 13 de diciembre en Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos), cerrando una temporada con altibajos, como las bajas momentáneas de Lewis Hamilton y Sergio Pérez por dar positivo a Covid-19, así como el aparatoso accidente del francés Romain Grosjean, de la escudería Haas, en Bahréin, quien salió ileso gracias a la modernización de los circuitos. El 2021 depara cambios no solo en las reglas de la competencia, sino entre los pilotos, como el caso del mexicano, quien podría asegurar un lugar en Red Bull tras este final de temporada.

El rey se despide en la pista

• Lewis Hamilton volverá a correr este fin de semana en Abu Dabi, en el último Gran Premio de la temporada 2020. El británico estuvo 10 días en cuarentena por dar positivo a Covid-19 y por ello se ausentó del penúltimo Gran Premio en Bahréin, sin embargo, ya había asegurado su séptimo título de Fórmula 1 desde el 1 de noviembre en el circuito de Imola (Italia), cuando aún faltaban cuatro carreras. Así, Hamilton podrá celebrar su campeonato (con el que alcanzó el récord de Michael Schumacher) en su hábitat favorito: la pista.

Red Bull coquetea con Checo

• Helmut Marko, asesor de la escudería Red Bull, felicitó a Checo Pérez luego de su obtención del primer lugar en el Gran Premio de Sakhir en la penúltima fecha. “Fue agradable recibir ese mensaje”, mencionó el piloto mexicano, quien ha sido vinculado con dicha escudería para el 2021 luego de que ya no entra en planes con Racing Point. “Tomarán la decisión en algún momento después del fin de semana, no sé cuándo, pero ya no hay mucha prisa”, señaló Pérez. Red Bull le abriría un espacio en lugar de Alex Albon.

Regreso después de 60 años

• Aston Martin será la nueva escudería de la Fórmula 1 para la temporada 2021 luego de más de 60 años de ausencia, pues su último participación fue entre 1959 y 1960, cuando disputó 10 Grandes Premios. La marca de coches de gama alta ha participado en años recientes como patrocinador principal y socio técnico de Red Bull en la F1, pero a partir del próximo año, tendrá su propio lugar. “Este capítulo de nuestra historia será increíblemente emocionante”, señaló Lawrence Stroll, presidente ejecutivo de Aston Martin.

