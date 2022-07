En menos de un mes, las bases de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) se desplomaron luego de un par de golpes a sus cimientos más grandes: los resultados deportivos y los ingresos comerciales. El primer golpe fue la eliminación de la selección varonil sub 20 del próximo Mundial de dicha categoría (en 2023) y de los Juegos Olímpicos 2024; el segundo golpe lo dio la selección femenil mayor, que también quedó fuera de ‘su’ Mundial 2023 y de los Juegos Olímpicos.

La suma de estos fracasos significa años, recursos y generaciones perdidas, ya que los próximos torneos en puerta para estas selecciones serán hasta 2027 y 2028. Ese lapso inhabilitado no solo corta el ritmo deportivo de los futbolistas y sus entrenadores, sino que también afecta la ruta de ingresos para la FMF.

“Los paquetes comerciales de la FMF van a perder entre un 15 y 20% de valor al no acudir a Juegos Olímpicos ni a Mundiales. Esos paquetes se estructuraron hace más de 10 años y una de sus partes más sustentables son los eventos aleatorios, es decir, que no solo se espere a jugar el Mundial (masculino de categoría mayor) cada cuatro años, sino tener productos aleatorios como los Olímpicos y Mundiales juveniles. Al no haber estos, por supuesto es un golpe terrible a la marca y a su valor”, explica a El Economista, Javier Salinas, quien fuera director de marketing de la FMF entre 2010 y 2012.

La respuesta de la FMF fue cortar cabezas. Su presidente, Yon De Luisa, informó que fueron relevados de sus cargos Gerardo Torrado, quien era el director general deportivo; Ignacio Hierro, director de selecciones nacionales; y Luis Pérez, entrenador de la selección varonil sub 20; mientras que Mónica Vergara, entrenadora de la selección femenil mayor, estará bajo el análisis de los nuevos directivos para saber si continúa o no.

Las selecciones varoniles no se ausentaban de un Mundial sub 20 desde 2009 y de unos Juegos Olímpicos desde 2008, mientras que la femenil buscaba regresar a un Mundial mayor por primera vez desde 2015 y a unos Juegos Olímpicos desde 2004. Las expectativas eran que ambas clasificaran y así mantener un ritmo de crecimiento deportivo que tiene como visión que tanto la rama femenil como varonil sean Top 8 del mundo.

“Sin duda el proyecto sigue en pie y la idea es estar en el Top 8 del mundo. En la rama femenil pensamos que estaríamos en el Top 32 para 2023, nuestra estrategia del Top 8 con ellas es hacia 2026. Con los cambios, la idea es que la FMF en su totalidad tenga las capacidades, operaciones y procesos que determinen a cada una de las áreas para estar en el Top 8 del mundo”, dijo Yon De Luisa después de revelar los despidos de Torrado, Hierro y Pérez.

Pero desde la experiencia de Javier Salinas, quien también fue director de marketing y comercialización de la Liga MX y ha ocupado otros cargos de alto rango en la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) y la Federación Mexicana de Golf (FMG), los fracasos de las selecciones de futbol son el resultado de una serie de fallas que se vienen acumulando en la industria.

“Esto no es nuevo, es una bola de nieve que viene creciendo, por eso es buen momento de repensar las cosas y hacer una reingeniería importante. Todo esto está muy conectado a la baja de nivel de juego de la Liga MX y a que también se habían generado expectativas demasiado grandes con la selección femenil cuando la realidad es que es un equipo que ha crecido pero todavía no a nivel de ir una Copa del Mundo. En el lado de la Liga MX se ha dicho desde hace cinco años que viene cayendo su valor”.

Salinas también refiere que la experiencia es un valor fundamental para quienes ocupen los nuevos cargos directivos de la FMF y no repetir casos como el de Torrado o Hierro, quienes llegaron sin trayectoria a nivel de clubes.

“Torrado fue un gran jugador pero no tuvo un proceso de formación directiva previa y el haber sido buen jugador no te garantiza que puedas destacar en un puesto tan importante que tiene que ver con administración, planeación y management (…) Tampoco se puede condenar a Torrado o a Hierro como los principales villanos, la FMF en su totalidad también tiene que hacer una evaluación, porque hay responsabilidad y tiene que haber un cuestionamiento hacia adentro”.

Gerardo Torrado llegó a la FMF desde 2017 y en 2019 asumió el cargo de director general deportivo, mismo año en el que Ignacio Hierro se enroló como director de selecciones nacionales. Entre sus puntos positivos se encuentran la obtención del título de la Copa Oro 2019 y el Preolímpico de Concacaf 2021, además de la medalla de bronce del Tri varonil en Tokio 2020; sin embargo, las catástrofes llegaron en este verano con la sub 20 y la femenil.

Los relevos llegarán a la FMF en un plazo máximo de 15 días, recalcó Yon De Luisa, y deberán cumplir con algunos requisitos, como “estar activos, que conozcan a cabalidad el futbol mexicano, que estén comprometidas con el desarrollo de todas nuestras selecciones y que quieran aportar en este proyecto. Las condiciones diferentes que se van a solicitar es que estas personas estén involucradas al 100% con las selecciones, que las partes operativas y de ciencias del deporte, así como de otras ramas, las dejen con otros responsables”.

Además, por primera vez se creará una Dirección de Selecciones Nacionales Femeniles para que atienda esta categoría de forma exclusiva. Hasta el momento la FMF cuenta en su organigrama con ocho direcciones y una de ellas es la General Deportiva (que incluye rama femenil y varonil), donde Torrado era el encargado, acompañado de Ignacio Hierro y de Lucía Mijares como directora de desarrollo deportivo (ella es la única que continuará sus labores).

Los cambios en la FMF deben ir más allá de elegir nombres, señala Javier Salinas, sino de establecer un plan concreto de trabajo y encontrar a las personas que se alineen mejor a ello con experiencia y preparación.

“Se tienen que hacer parámetros de selección. Primero, establecer qué se busca, cuál es la meta real en términos de la relación con la Liga MX, con las ligas internacionales y cuáles son los parámetros de ejercicio de estos cargos, su dimensión y alcance. Segundo, tienen que checar de qué edad necesitan a los directivos, sus años de trayectoria, logros, ver cuántos jugadores han formado, cuántos títulos tienen con club u otra selección.

“Tiene que ser sumamente claro el perfil de las personas que van a traer y probadas, porque hay muchas decisiones administrativas y de códigos de futbol que solo se aprenden estando en la trinchera, habiendo siendo directivo previamente, como presidente de clubes de liga. Son muy importantes estos parámetros porque si no se va a volver a tener una elección que no irá acorde a los nuevos tiempos que se necesitan”.

Por su parte, el presidente de la FMF recalcó que los cortes de Torrado, Hierro y Pérez no interferirán en la preparación de la selección varonil mayor rumbo al Mundial de Qatar 2022, para el cual faltan cuatro meses. Destacó que el entrenador de este combinado, Gerardo Martino, entendió las decisiones y mostró su respaldo al organismo.

