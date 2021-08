Jesús Ramírez, quien fungió como director deportivo de Pumas hasta el miércoles 25 de agosto, es la última pieza que se ha deslindado del club en el marco de las exigencias de la afición de una reestructuración identificada con los colores y la historia.

Su renuncia se da tras dos años de trabajo, señalado por la venta de figuras como Carlos González, Juan Pablo Vigón, Johan Vásquez y Andrés Iniestra, además de no haber retenido a Facundo Waller, Alejandro Mayorga, Luis Quintana y Juan Manuel Iturbe, todos ellos, claves en el subcampeonato del torneo Guardianes 2020. También se le atribuyeron los fichajes de Gabriel Torres, Higor Meritao, José Rogério o Cristian Battocchio, que no han sido efectivos.

Pumas arrastra una crisis que no sólo tiene que ver con los resultados en el campo, donde tras la jornada 7 ocupan el lugar 15 de la tabla con sólo un partido ganado, sino que también ha perdido representación de canteranos en los equipos del futbol mexicano, en la Selección Nacional y en Europa, pues el último que emigró al Viejo Continente fue David Izazola al Honved de Países Bajos en 2015 después pasar por Querétaro, Chivas USA y San Luis.

De los últimos grandes nombres del futbol mexicano surgidos de Pumas y que emigraron a Europa fueron Héctor Moreno en 2008 y Pablo Barrera en 2010. Miguel España, quien debutó a ambos, señala que las condiciones que lograron que en su momento el club universitario tuviera una cantera destacada fue la paciencia de sus directivos, un seguimiento semanal y el acompañamiento de una columna vertebral fuerte.

“Debe de existir lo que es el jugador molde. Fue Cabinho y ya venía Hugo Sánchez, se fue y venía Luis Flores, luego Luis García, Jesús Olalde o Jorge Santillana. Había una semejanza en la idea del club, en la filosofía, en lo que se tenía que hacer. Sé que los tiempos han cambiado, pero la referencia tiene que estar más o menos en eso, del jugador molde entre una categoría y otra, que haya un sostén”, dijo a este diario el ex jugador y ex entrenador puma.

Asimismo, la estrategia de refuerzos no ha sido acertada en las últimas dos temporadas. Estos se buscan a través del departamento de inteligencia y concretados por el director deportivo: “Se debe trabajar en común acuerdo con el técnico”, señalan los analistas de futbol de Grupo Radio Fórmula.

La producción de canteranos también se relaciona a la fortaleza en las finanzas, sobre todo para un equipo que carece de abundancia en el sentido económico, pues si bien realiza una inversión en su cantera, no ha podido concretar esa formación con ventas.

En los últimos cinco años sólo ha vendido a los canteranos Josecarlos van Rankin, Jesús Gallardo y Eduardo Herrera por un total de 8.5 millones de euros, de acuerdo a los datos disponibles en el portal de Transfermarkt.

“Les falta ser un formador, que no ganen grandes cantidades en Pumas pero que salgan a surtir de jugadores al resto del futbol mexicano”, dijo Ángel Palma, director de la agencia de representación Total Match.

Otra de las carencias, señaló, es que “creo que es un mal del futbol mexicano, no se invierte en los formadores y también hay que prepararlos y posiblemente sería bueno mandarlos a Europa. En el caso de Pumas, si no quieres invertir en refuerzos que te representen grandes sumas, hay que invertir en tus fuerzas básicas, en tus formadores, los que van a dar pie a que se dé ese proyecto que empezó con Rodrigo Ares de Parga, de impulsar de nuevo la cantera. Si no capacitas a tu gente será difícil competir con otras canteras”.

fernanda.vazquez@eleconomista.mx