La mexicana Paola Espinosa, doble medallista olímpica en clavados, puso fin este lunes a 28 años de carrera en los que ganó cuatro medallas mundiales, 15 panamericanas y nueve centroamericanas.

Espinosa, de 35 años, participó en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, Pekín 2008, Londres 2012 y Río 2016.

"De manera oficial digo adiós a los trampolines y plataformas, 28 años de trayectoria de muchas altas y bajas, de muchos momentos increíbles dentro de la alberca, estoy muy orgullosa de mí, de todo el camino que recorrí y de toda esa historia que escribí", anunció Espinosa en videoconferencia.

"Lo que me plantee para tomar esta decisión es que tanto física como mentalmente creo que ya era el momento, pero lo que pesó más fue que quiero disfrutar a mi hija, pasar más tiempo con ella. Ya hice lo que quise, en el lugar en que me paré gané una medalla", agregó una sonriente Espinosa.

En Pekín, la mexicana ganó la medalla de bronce en clavados sincronizados, prueba en la que conquistó la plata cuatro años después. Y en Río alcanzó el cuarto lugar en la plataforma individual de 10 metros, atrás de las chinas Ren Qian y Si Yajie, y de la canadiense Meaghan Benfeito.

Además, impuso los récords de 10 finales en Juegos Olímpicos, y ser la máxima medallista de clavados en campeonatos mundiales, en Juegos Panamericanos y en Juegos Centroamericanos.

Con todo lo que logré me sentí totalmente satisfecha y eso me llena de mucha alegría, el camino no fue nada fácil, aprendí mucho en todo ese recorrido, hoy me siento una mujer exitosa en todos los sentidos", señaló Espinosa.