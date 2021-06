Paola Espinosa reconoce que apoyará a todos los clavadistas confirmados a Tokio, pero eso no significa quedarse de brazos cruzados.

La doble medallista olímpica denuncia que no sólo fue el selectivo el criterio que la dejó fuera de sus quintos Juegos, sino su resistencia a no apoyar la carta de los argumentos de la Conade en el caso de la desaparición del Fodepar (Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento), que es acusado de corrupción por desvío de recursos a funcionarios y además, por reclamar su plaza olímpica conseguida en el Mundial de Gwangju 2019, ante el Comité Olímpico Mexicano. Por ello, comentó en conferencia de prensa que la responsable de Becas y Atención a Deportistas de la Conade, Luz María Chávez le expresó su molestia.

“Nunca nos dejaron sin apoyo, sólo fue una reestructuración, no quería meter las manos al fuego porque no me consta, es algo que no sé si sea verdad o mentira, no podía subir esa carta a redes sociales.

