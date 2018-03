La cita fue en Florida, a la cual asistió el golfista Rory McIlroy y el presidente estadounidense Donald Trump.

Aquel encuentro del 19 de febrero se disputó bajo la mirada de 30 agentes del servicio secreto, 30 policías y francotiradores que se colocaron en los árboles.

Fue para mí una experiencia surrealista ver algo así , recordó el golfista. El norirlandés aclara que era algo que quería vivir.

Mi perspectiva es que a mí me gusta jugar golf y se dejaron a un lado las creencias políticas , aclaró.

McIlroy, de 27 años, lamentó la división que generó su reunión con el presidente de Estados Unidos, pero indicó que fue algo que disfrutó, ya que sólo hablaron del deporte y no de política.

No estoy de acuerdo con lo que él dice, pero yo no soy estadounidense y no puedo cambiar las cosas , dijo.

El golfista, que se coloca en el tercer sitio del ranking mundial añadió que se podrá respetar o no a Donald Trump, pero ellos se dedicaron a jugar y hablar de deporte y fue algo que, describió, gozó el presidente estadounidense.

Lo disfruté y lamento si molesté a las personas. No le iba a decir que no si te contacta el presidente de Estados Unidos , comentó.

McIlroy regresa a la actividad tras una lesión en una costilla que lo mantuvo aproximadamente seis semanas fuera.

En caso de que gane el World Golf Champioship-México Championship, puede escalar del tercer al primer lugar del ranking mundial, en caso de que el actual líder, Dustin Johnson, concluya en el segundo sitio el torneo.

El golfista originario de Holywood, Irlanda del Norte, mencionó que uno de los principales desafíos del torneo que disputa en el Club de Golf Chapultepec es calcular las distancias.

He esperado mucho este evento y no esperaba que la bola fuera tan lejos , señaló.

Tras la lesión, el golfista indicó que se siente más fuerte, en comparación con los meses de noviembre y diciembre, espero que sea una bendición .

Por ahora, su preocupación es mantenerse saludable y está enfocado en el evento que se desarrollará del 2 al 5 de marzo.

