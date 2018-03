Acapulco, Gro. Vestimenta de calidad, raqueta que se adapte con el cordaje y tensión precisos, definir tu estilo de juego, apuntalar tus virtudes, cuidar el físico, evitar las lesiones (como si eso fuera tan fácil), contratar a un psicólogo, alternar superficies de juego, elegir a un entrenador correcto para ti, aprender a aceptar las derrotas, seguir estudiando, aprender inglés, viajar con artículos de entretenimiento... pfff. Bueno, pues con todo esto -dice Carlos Moyá- serás un gran tenista . ¿Es suficiente para ser un top 10?... NO. A ver, eso es otra cosa.

Marin Cilic es ahora número 8 del mundo, pero, cuando ganó el US Open, hace ya casi tres años, el planeta estaba sorprendido. Era el 16 del ranking de la ATP, pero hacía poco ruido. Únicamente los expertos (quizás los muy expertos) podrían haber descrito su estilo de juego. Pero el resto, seguro que no. Un año antes de aquel torneo salió positivo por dopaje; no jugaba desde mayo del 2013 y volvió hasta el enero siguiente.

Ahora Cilic sale de los vestuarios con la cabeza y el resto del cuerpo empapado de sudor pero responde amable, cordial, tranquilo.

¿Qué necesitas para ser un top 10?

Tienes que luchar contra la motivación de todos, no es fácil estar todo el tiempo mentalmente preparado para estar en el top 10.

Marin Cilic es ahora uno de los semifinalistas del Abierto Mexicano de Tenis y jugará hoy ante Rafael Nadal, en lo que ya podemos decir que es un partido que se ve en unos cuartos de final de un Grand Slam.

Todo aquel que aspira a estar entre los 10 mejores tiene que saber una cosa, sencilla, básica, pero la tiene que saber -dice Marin-: Todo el mundo siempre en todo momento quiere estar en lo más alto del ranking, no hay nadie que no quiera, cuando empiezas tu carrera esa es una meta, un sueño, y se lucha cada semana y día para estar ahí . No es poca cosa si pensamos que hay más de 1,000 partidos de tenis al año en el circuito de la ATP.

Cilic se recuperó de ser señalado , criticado , avergonzado por lo que definió en su momento como un dopaje involuntario (por niquetamida tras ingerir tabletas de glucosa contaminadas . Una lección más: Mantener una constancia mental y una fortaleza cada semana .

¿Además de la mentalidad, de qué manera logras estar arriba en el ranking y de alguna manera permanecer en ese sitio?

Quizás la pequeña diferencia entre estar o no estar es que compitas cada punto, cada jugada, cada semana, y te podría decir que cada día. Necesitas ser consistente y eso es siempre. Casi todo el año hay torneos y entonces imagínate lo que hay que defender y ganar en ellos. Hay que trabajar diario en tus características y cualidades para mejorar tu juego y estar siempre, o al menos intentarlo, en el punto más alto de tus cualidades, que no es poca cosa.

Tu carrera no ha sido sencilla: has pasado por temas de dopaje, el tenis en general los vive además del nuevo fantasma que se llama arreglo de partidos... ¿Crees que son problemas demasiado fuertes?

No creo que sean grandes problemas, el tenis es un deporte maravilloso, que tiene muchos aficionados que hoy por hoy, pueden ver cada minuto de un partido, vivirlo, gracias a las redes sociales. Hay tenistas grandiosos, el contenido social ha crecido muchísimo, comparado con hace 10 años, creo que son buenos tiempos y vendrán mejores tiempos en el futuro. Son más las cosas buenas que las malas.

Es evidente que a Marin no le gusta hablar demasiado de aquel 2013, cuando su carrera no le daba buenas noticias y fue suspendido por nueve meses.

Ahora que el mundo vive una época ?de conflictos sociales y políticos y se habla de muros, ¿el tenis puede ser un buen vehículo para un mensaje de paz?

Creo que es verdad, hace labor de promoción. El tenis es un deporte maravilloso que además tiene la ventaja de ser seguido por millones de fans. Tú puedes observar que año con año los seguidores en la televisión son cada vez más y más. El deporte siempre aporta mucho a los aficionados y nosotros lo que podemos hacer es dar nuestro mejor juego, promover el deporte como un acto de activación y difundirlo por el mundo.

¿Se acuerdan de los consejos para ser un gran tenista , el minimanual que dictó Carlos Moyà, ahora uno de los coaches de Rafael Nadal, con quien se citará hoy? Pues, Cilic los ha seguido a su manera, pero quizás a Moyá le faltó uno: levantarse de una catástrofe y ganar un Grand Slam.

