Al menos 10 grupos de aficionados consultados por El Economista no pudieron recordar las nueve medidas sanitarias que fueron anunciadas por el sonido local del estadio Azteca, que abrió sus puertas anoche por segunda ocasión para recibir a una capacidad máxima de 20,000 personas.

En la periferia caminaban aficionados hacia la explanada con cerveza en mano, muchos sin cubrebocas, hasta llegar a la zona de control, donde tuvieron que cruzar al menos cinco filtros.

El aficionado apegado a las medidas existió sólo en el proceso de ingreso, pues ya durante el primer tiempo los aficionados del América no pararon de cantar pese a las advertencias del sonido local, que pidió respeto a las medidas sanitarias.

“Es difícil que se respete una regla sanitaria. Por ser fans, con la alegría y emoción nos olvidamos de la sana distancia”, mencionaron a este diario tres abonados.

El club azulcrema informó en un comunicado por escrito seis medidas: uso de cubrebocas, sana distancia, no acceso a menores de 12 años, no acudir con síntomas, escanear el código QR y ocupar los lugares asignados. El sonido local, por su parte, mencionó nueve medidas.

¿Por qué es tan dificil que los fans respeten las medidas? “Falta que haya seguridad constante entre las gradas vigilando que se respete la distancia”, mencionan dos aficionados que viajaron desde Querétaro. En promedio, mencionaron que gastaron 1,500 pesos por la visita.

“¿Medidas? La toma de temperatura, gel antibacterial, sana distancia y uso del cubrebocas, esos ya son de memoria. No se respetan las reglas porque no hay concientización. Hay ´valemadrismo´ del mexicano de no respetar reglas. Reglas sí hay, pero le vale al mexicano. Hemos ido a la lucha libre y al box, en la lucha libre la logística es menor, la intención la tienen, pero en realidad no lo llevan a la práctica”, señalaron a este diario dos chicos de 28 y 24 años.

El estadio, después del tercer gol del América ante Pachuca, subía el volumen con los gritos de los fans; un aficionado sacó su bandera cuando por reglamento no estaba autorizado ingresar con objetos, el grito de olé y también en algunas ocasiones el homofóbico daban la impresión de que el inmueble no estaba al 25% de su capacidad.

“Sin duda el futbol es un espectáculo donde el ser humano intenta tener un espacio de libertad y recreación, esparcimiento. En la aglomeración y presencia de gente, habrá quien se esconda para manifestar algunas frustraciones, reacciones de odio o traumas y tiene que ver con conductas sociales, ir en contra de las normas. La anomia significa falta de normas en estos espacios con mucha gente, hay personas que se esconden para los hacer actos vandálicos, se les conoce como sociópatas. Las personas que violentan manifiestan trastornos en términos sociales, que es la psicopatía, es decir, cómo afecto mi vínculo con el entorno social”, explica sobre este contexto el psicólogo deportivo y académico de la Universidad Autónoma del Estado de México, Alejandro Cedeño.

A la barra americanista ‘Monumental’ le interesa que sus más de 1,500 afiliados cumplan con las medidas sanitarias, así lo confirma uno de sus líderes, Gabo, a este medio: “Lo único que nos dijeron es que estábamos contemplados respetando los protocolos, la zona está dividida en tres secciones. Sabemos que los fans de la barra ‘el Ritual’ y ‘Disturbio’ estarán ahí. Somos como 1,500 en la ‘Monumental’, pero no me dieron entradas para todos. Fueron solo una parte y toda la demás gente entrará por sus propios medios, no estuve en la adquisición de los boletos. No es que las reglas sanitarias estén mal hechas ni que el estadio sea el responsable, es la cultura de las personas. Como barra, buscamos tener un buen comportamiento para que nos den acceso para el próximo partido”.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó a El Economista que no hubo detenidos en el partido de Cruz Azul contra Toluca, el primer encuentro con más de 17,000 fans en las gradas del Azteca.

Para el partido del domingo, 1,000 oficiales de la SSC realizaron acciones de seguridad para ver por los cerca de 20,000 asistentes. Un total de 663 policías de la Secretaría, con 42 vehículos, cinco motocicletas, una ambulancia y una aeronave “realizarán acciones de prevención de ilícitos como la reventa de boletos o la venta de bebidas alcohólicas”.

En un recorrido de este medio previo al ingreso de los fans, al menos tres revendedores se acercaron para mencionar precios de 700 a 1,000 pesos.

marisol.rojas@eleconomista.mx