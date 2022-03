El Club América empieza un nuevo capítulo de decisiones en la cancha. El pasado reciente con el entrenador Santiago Solari deja en la mesa las estadísticas que indican en qué variables se perdió efectividad.

—¿Qué tanto se consultarán las estadísticas avanzadas en la dirección técnica interina en turno?

—“Las estadísticas son los números que reflejan a veces la realidad y no, porque a veces en el futbol (2+2) son 4 y es también 5. Un número refleja la realidad, sí, comparto, pero a veces la situación que uno afronta y en la que estamos en este momento, las estadísticas se dejan de lado. No la puedo tener en mi cabeza porque de esta situación se sale con ganas, no veo otra respuesta. Las estadísticas llegarán en el momento que tengan que llegar, a veces coincido, a veces no. Va a pasar todo en lo anímico”, responde a El Economista, Fernando Ortiz, entrenador que dejó el banquillo del equipo Sub-20 para guiar a la tercera plantilla más valiosa del torneo.

El siguiente capítulo inició en la jornada 9 del Clausura 2022, es el primer paso de una tarea de reorganización para buscar más oportunidades de anotar. Solari salió del club cuando la cuenta estaba en 9 goles a favor y 14 en contra.

En los primeros dos torneos a cargo del técnico argentino, el equipo anotaba cerca de 1.5 goles por partido, y en este torneo, la cifra bajó a menos de un gol. Esta variable es importante porque abonó a que el club cerrara el Clausura 2021 con 26 goles a favor,14 partidos sin perder y en el segundo lugar de la tabla con 38 puntos (más las tres unidades ganadas en el escritorio ante Atlas). En el Apertura 2021, el equipo fue líder del torneo con 35 unidades y 21 goles a favor. La recompensa de ambos torneos fue la clasificación directa a liguilla.

—¿Qué revela la data sobre los puntos flacos del Club América?

—“Las acciones en el campo no generaban tanto peligro, puede ser que estaban en los primeros lugares de la tabla, tenían muy buena efectividad, pero en general la efectividad en el campo no estaba siendo de lo mejor. Sin embargo, con Miguel Herrera vemos que no ocupaban los primeros de la tabla, pero avanzaban en los juegos de liguilla”, explica a este diario, Mayela Reyna, Customer Success Data Analyst en StatsBomb, empresa dedicada al análisis de datos en el futbol internacional.

Otra estadística revela que el trabajo de Solari en sus mejores tiempos, fue marcar distancia entre las variables: posibilidad de anotar y los goles en contra. Aún con Miguel Herrera ambas estadísticas estaban muy parejas. Sin embargo “con Solari había muchos disparos fuera del área, que arrojan poca probabilidad y el estilo de juego se basó mucho en centros, pero son poco efectivos. (En lo que va de la temporada) también la métrica gol esperado por disparo es muy baja.

El equipo que acompaña al entrenador Fernando Ortiz son los auxiliares técnicos: Raúl Rodrigo Lara, quien vistió la camiseta durante 13 temporadas y Peter Telehmaque, exjugador en primera y segunda división. Como preparadores físicos entran Paolo Pacione y Francisco Martínez.

“Se quejan de Solari pero en los partidos se colocó como el cuarto entrenador con mejor efectividad. América no necesita a alguien de la vieja escuela, sino quien confíe en los datos, no que los vea todo el tiempo, sino que se guíe por los números, que se apoye en su equipo de analistas para preparar los partidos, scouting”, opina Mayela Reyna.

De acuerdo a datos de Stats Bomb, Solari en su gestión, tuvo un porcentaje de efectividad del 52%, siendo hasta ahora el cuarto mejor entrenador en esta métrica. Antes de él, se coloca Daniel Brailovsky a la cabeza con un 58%, le sigue Ignacio Ambriz (54%), Miguel Herrera en el 2012 (53%). De los últimos 16 entrenadores en el equipo, el de menor porcentaje de efectividad fue Rubén Omar Romano (18%). El exfutbolista y director técnico argentino, estuvo en el banquillo en el Clausura del 2008, en sustitución de Daniel Brailovsky, sin embargo, en 17 jornadas, ganó 3 partidos, y acumuló un total de seis anotaciones a favor y 22 en contra.

