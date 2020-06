Raúl Zurutuza, empresario que por más de 25 años se ha dedicado a la organización de torneos profesionales a través de la compañía Mextenis, encargada del Abierto de Acapulco y Los Cabos, se perfila como candidato a la primer vicepresidencia de la Federación Mexicana de Tenis (FMT) con Mario Chávez encabezando la plantilla “Rescatando la Grandeza del Tenis Mexicano”, donde se plantea la formación de talentos nacionales, área en la que el empresario considera contar con ventaja gracias a la trayectoria lograda en el sector privado.

“La fortuna que tenemos en Mextenis son los contactos con empresas de la iniciativa privada, con jugadores que actualmente están en el tour, con muchos de los entrenadores que están, que conocemos y que han ido a Los Cabos y Acapulco. Esta red de contactos que tenemos que mezclar a lo largo de 27 años nos permiten muchas herramientas que podemos aportar a la Federación”.

Aún así, el director del Abierto de Acapulco indicó que Mextenis permanecerá al margen de la operación de la FMT y será respetuosa con las decisiones del consejo de administración, pues buscar patrocinios, establecer planes y cumplir objetivos es trabajo de sus miembros. Sin embargo, no descartó la posibilidad de coadyuvar como empresa a que la Federación crezca siempre que cuente con el permiso del consejo.

“Mextenis no necesita hacer el contacto con los patrocinadores, lo puedo hacer a título personal y trataremos de mantener a Mextenis salvaguardada en términos de no generar un conflicto de intereses, no hacer cosas buenas que parezcan malas y que Mextenis siga siendo una de las empresas más importantes del deporte de nuestro país”.

Actualmente la Federación opera en números negros según declaraciones del presidente interino Mario Chávez. Esta recibe financiamiento de Conade, de la ITF y de las aportaciones de los afiliados, pero no cuenta con ningún patrocinio formal. En esta tarea las relaciones con la iniciativa privada pueden ser claves; tan sólo en los abiertos de Acapulco y Los Cabos, Mextenis tiene alianza con más de 40 patrocinios.

En materia de políticas públicas Zurutuza reconoce que tiene mucho que aprender, aunque no comenzará desde cero. En 2016 Antonio Flores, quien fue destituido de la administración que termina, lo invitó a formar parte del consejo directivo de la Federación.

“Fue puntualmente en un ámbito que conozco muy bien, que he manejado durante muchos años, que fue el tenis profesional y de Copa Davis, entonces no había mucho que empaparse en los términos más complejos de la Federación. Sin duda alguna tendría que estudiarlo. Tampoco voy a iniciar de cero, tengo algo de conocimiento y creo que ser tenista ayuda mucho para entender cómo podemos ir cumpliendo toda la reglamentación del deporte federado para satisfacer lo que se necesite”.

La plantilla tiene directivos de asociaciones, especialistas en administración de empresas, funcionarios con trayectoria en la FMT y extenistas.

Trayectoria de Raúl Zurutuza:

Tenista desde los 6 años de edad en torneos infantiles y juveniles

Promotor y organizador de torneos profesionales por más de 30 años

Representante de la ITF para América Latina en operaciones comerciales y de TV

Supervisor comercial y de operaciones de la ITF para Copa Davis y FedCup en América Latina

Director General de Mextenis y del Abierto de Acapulco

Chairman del ATP 500 Tour Group

