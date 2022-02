El dopaje deportivo de Estado es la sombra de Rusia. Apenas está por terminar de pagar la condena de ausencia nacional en los Juegos Olímpicos de Tokio (en el verano de 2021) y los Juegos de Invierno en Beijing 2022, cuando el caso de la patinadora artística sobre hielo Kamila Valieva encendió la alerta de que el sistema de dopaje podría seguir filtrándose entre los atletas.

El anuncio de que la patinadora de 15 años dio positivo en diciembre pasado por la sustancia prohibida trimetazidina, que favorece a la circulación sanguínea, envió al mundo un recordatorio de no bajar la guardia a la vigilancia de los atletas rusos. De acuerdo a The New York Times, el estudio realizado por el laboratorio de Estocolmo, habría detectado también hipoxeno y L-carnatina, que no se encuentran en la lista de sustancias prohibidas.

Rusia ha tenido un pasado oscuro, las atletas rusas con o sin consentimiento estuvieron involucrados desde finales de la década de 1960 hasta finales de la década de 1980 en el dopaje sistemático, que comenzó a investigarse en el 2014, después de los Juegos Olímpicos de Sochi en Rusia. Una revelación hecha por un informe presentado por Richard McLaren y Dick Pound.

El esteroide Oral-Turinabol a menudo se administraba a atletas jóvenes bajo la apariencia de "vitaminas", que al paso de los años se comprobó que causaba problemas de salud a largo plazo. La droga en el caso de Valieva pone en juicio la vulnerabilidad de las atletas en deportes como el patinaje artístico.

Aún se desconoce oficialmente cómo la sustancia trimetazidina llegó al organismo de la actual poseedora del récord mundial del programa corto femenino, patinaje libre y puntuaciones totales en Beijing 2022. Katarina Witt, la campeona olímpica de patinaje en 1984 y 1988 para Alemania Oriental, quien durante mucho tiempo negó cualquier participación en el esquema de dopaje del país, escribió en su página de Facebook que Valieva parecía inocente. Los patinadores jóvenes siguen los consejos de sus entrenadores y del equipo médico y confían en que saben lo que está bien y lo que está mal. Cualquier adulto que sea responsable en el caso de Valieva debería ser excluido de los deportes para siempre”.

Mientras se resuelve la nueva investigación, el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) le dio el aval a Kamila Valieva de seguir participando en Beijing, sin embargo, el estrés emocional y las siete horas de audiencia a la que fue llamada el lunes 14 de febrero, también es un suceso inaceptable en el mundo olímpico.

"Estos días han sido muy difíciles para mí, emocionalmente. Estoy feliz pero emocionalmente fatigada Por eso estas lágrimas de alegría y un poco de tristeza. Pero, por supuesto, estoy feliz de participar en los Juegos Olímpicos. Haré todo lo posible para representar a nuestro país (Comité Olímpico Ruso)", dijo Kamila a Channel One in Russia, tras su participación en la pista cubierta de hielo en Pekín.

Las consecuencias aún no tienen punto final, apenas inicia la historia y las versiones de lo que pudo haber ocurrido. La defensa de Valieva alega que el positivo se debe a una supuesta contaminación.

"Su argumento fue la contaminación que ocurrió con un producto que estaba tomando su abuelo", dijo Denis Oswald, miembro de la Junta Ejecutiva del COI.

Medios rusos informaron que la sustancia pudo haber ingresado al sistema de Valieva porque compartió un vaso de agua con su abuelo, quien supuestamente usa el medicamento debido a que tiene un corazón artificial. Se afirma que el abuelo lleva a Valieva a los entrenamientos.

El Comité Olímpico Internacional (COI), se adelantó a los resultados del patinaje artístico femenil para determinar que no habrá ceremonias de entrega de medallas en las pruebas en que suba al podio la patinadora rusa, ya que considera "inapropiado" organizarlas en este momento y prefiere esperar que el fondo del caso sea esclarecido.

Oswald advirtió que podrían pasar algunas semanas o meses antes de que se llegue a una decisión inicial sobre si Valieva cometió una infracción de las normas antidopaje. Cualquier decisión también podría estar sujeta a una apelación ante el TAS, lo que significa que podría haber una larga espera para las ceremonias de entrega de medallas en ambos eventos. El presidente de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), Witold Bańka, afirmó que cualquier persona que haya proporcionado drogas para mejorar el rendimiento a un menor debería estar en prisión.

"El dopaje de niños es malvado e imperdonable, y los médicos, entrenadores y otro personal de apoyo que se descubra que han proporcionado drogas para mejorar el rendimiento a menores deberían ser suspendidos de por vida, y personalmente también creo que deberían estar en prisión".

La AMA y la RUSADA investigarán al séquito de Valieva, dado que la atleta por ser menor de edad es persona protegida bajo el Código Mundial Antidopaje. Se inició investigación de su entrenadora Eteri Tutberidze, que ha entrenado a varios campeones rusos, incluidas las medallistas de oro olímpicas por equipos Yulia Lipnitskaya y Alina Zagitova, pero ha enfrentado críticas por sus estrictos métodos.

Mientras tanto, Kamila se convirtió en la primera mujer en la historia olímpica en aterrizar un salto cuádruple axel. Lo que ocurra en Beijing 2022 puede ser borrado en los récords de la atleta si el TAS la considera culpable.

