“Empezamos siguiendo una pelota en la calle y poco a poco nos encontramos con que ya éramos profesionales en Tercera División con Celaya”, contó Alberto Coyote a la periodista Jacqueline Barceló, entrevista en la que también comentó que su máxima aspiración era ser futbolista de Tercera División por las posibilidades que le brindaba la ciudad de Celaya. Pero al darse cuenta de sus cualidades decidió jugar en Salamanca, equipo que se encontraba en Segunda División.

Las cosas se fueron dando. Trabajó en la refinería de Pemex y se estableció en el equipo. Después dio el salto a primera división con León, donde fue campeón en la temporada 1991-92.

Su desarrollo con León llamó la atención de las Chivas, donde se convirtió en uno de los pilares del medio campo del equipo campeón del Verano 97, el cual era dirigido por Ricardo Ferretti. Coyote se volvió uno de los futbolistas más destacados en la época de los 90.

Pero hoy enfrenta otra cara de Guadalajara.

“Sencillamente, mi trabajo es entender nuestra realidad y en este momento es ocuparnos del tema porcentual, no estamos bien. No puedo esconder algo notable. Tenemos que ser un equipo intenso, incómodo y que no permita nada al rival”, comentó en rueda de prensa Alberto Coyote.

Ante una compleja situación en la que Chivas se encuentra a un torneo de comenzar a evitar el descenso, sumar la mayor cantidad de puntos de cara a lo que será la próxima temporada es una situación complicada con la que tendrá que lidiar Alberto Coyote, quien toma el equipo con poca experiencia en Primera División, donde su única oportunidad de dirigir también la tuvo con Guadalajara en un interinato luego de la destitución de Ignacio Ambriz en el Clausura 2002, en el que no tuvo un buen desempeño, luego de perder 1-0 contra Atlas y 3-1 con Pachuca, los dos únicos partidos en los que tuvo oportunidad de dirigir.

A pesar de tener un mal paso como entrenador interino, Alberto cuenta con una amplia trayectoria en las fuerzas básicas del conjunto rojiblanco, al haber dirigido en sub 17, sub 20, Segunda Y Tercera División del Rebaño. Cuando estuvo a cargo de la Sub 17 de Chivas, logró ser bicampeón del Apertura 2011 y Clausura 2012, en los que dirigió a jugadores que actualmente se encuentran en el primer equipo, como Raúl Gudiño, Eduardo López y Carlos Villanueva.

“Tengo una gran ventaja por conocer a todos los jugadores de Primera, Segunda y Tercera División, además de la sub 20. Internaré elegir a lo que mejor observe dentro de los entrenamientos para representar con dignidad la playera de Chivas y recuperar la identidad, aunque no creo que la hayamos perdido. Entiendo la molestia de la afición, porque yo también al llegar a mi casa veo la cara triste de mi hijo aficionado de Chivas, pero sólo nos queda trabajar”, comentó Coyote en su presentación.

Con los años tuvo oportunidad de ser auxiliar en Liga MX con San Luis, Querétaro y Chivas, durante el paso de Cardozo.

Lo que Chivas tiene que arreglar: