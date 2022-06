Charlyn Corral sigue siendo tema de conversación en la selección femenil mexicana de futbol, pero no por su participación en la cancha, sino por lo contrario, por su ausencia de la lista de jugadoras que encararán el próximo Premundial 2022 de la Concacaf, en el que el Tri, dirigido por Mónica Vergara, buscará su regreso a una Copa del Mundo para la edición de Australia-Nueva Zelanda 2023.

Para el Premundial, en el que México enfrentará a Jamaica, Haití y Estados Unidos, fueron convocadas un total de 60 futbolistas, de las cuales la lista se reducirá a 23 finales para el torneo, que se disputará del 4 al 18 de julio.

En esa lista de 60, una de las ausencias más criticadas fue la de la delantera del Pachuca y ex jugadora del Atlético de Madrid, Charlyn Corral, quien en su etapa en España se convirtió en la primera mexicana en ganar un premio Pichichi como máxima anotadora. A pesar de ser la subcampeona de goleo del Clausura 2022 en la Liga MX, no alcanzó a ser convocada por Mónica Vergara.

“Las que no vienen en la lista de 60 jugadoras no están contempladas para este proceso inmediato. Las razones son simples, no hay ningún veto ni conflicto, es todo lo contrario, son problemas divinos porque tenemos una generación extraordinaria. Cuando priorizas tu modelo de juego y lo que buscas en las cuatro fases, están convocadas las que considero que están en mejor momento, pero eso no quiere decir que en un futuro no vengan”, declaró la entrenadora en conferencia de prensa previa al Premundial.

Charlyn Corral nació el 11 de septiembre de 1991 y gracias a su notable desempeño en las canchas, que comenzó a los cinco años en equipos varoniles, se ganó su primera convocatoria a la selección mayor de México desde los 13, por lo que llegó a ganarse la etiqueta de ‘niña prodigio’ por parte de la FIFA.

Estudió Administración del Deporte en la Universidad de Louisville y jugó futbol profesional para las ligas de Estados Unidos, Finlandia y España, hasta que a mediados de 2021 recibió la oportunidad de jugar en su país con Tuzas, cumpliendo uno de sus máximos sueños de niña. Con la institución hidalguense marcó 13 dianas el semestre anterior, solo una menos que la líder goleadora, Alicia Cervantes (Chivas).

A pesar de sus goles, experiencia en el Tri y currículum, Corral no fue incluida en la lista presentada el mes anterior por Mónica Vergara para encarar el Premundial, despertando la incertidumbre. Las delanteras convocadas fueron Scarlett Camberos, Katty Martínez (ambas del Club América), Joseline Montoya (Guadalajara), Stephany Mayor (Tigres) y Gabriela Juárez (actualmente sin equipo).

“Siempre estoy haciendo anotaciones cuando veo los partidos de la Liga MX y, gracias a todos los softwares que ahora tenemos, tengo muchísimas estadísticas y entonces, por posición, puedo decir que tenemos en este momento a las que considero que son las mejores. Desafortunadamente tienes que tomar estas decisiones y en estos procesos quedan fuera muchas jugadoras, pero lo más importante es el proceso, una lista para un Mundial y Juegos Olímpicos es completamente diferente”.

Charlyn Corral ha vivido otros episodios en los que ha quedado marginada de la selección nacional desde 2010, cuando el director técnico era Leonardo Cuéllar. En aquel entonces la marginó del Premundial rumbo a Alemania 2011, pero su conflicto más fuerte fue en 2015, cuando la delantera declaró que el ciclo de Cuéllar con el Tri “ya había terminado”.

Esa cita desencadenó en dejarla fuera de los Juegos Panamericanos de Toronto 2015 y después se quedó fuera del Preolímpico para Río de Janeiro 2016, lo que provocó que la futbolista escribiera en sus redes sociales que en el Tri femenil “no existe la liberta de expresión”.

A seis años de distancia y con una nueva entrenadora, Charlyn volvió a quedar fuera del proceso para ir al Mundial de Australia-Nueva Zelanda 2023. Mónica Vergara recalca que no hay vetos ni conflictos con la jugadora, sino que se trató de una decisión “difícil” pero provocada por la gran variedad de delanteras de calidad que hay en la actualidad gracias a la constancia de la Liga MX Femenil.

“De manera personal, me da mucho gusto que después de años complicados que ha tenido Charlyn, por fin la vemos regresar a este nivel. Ella y muchas jugadoras se están enfrentando a otra época y otro momento de su vida, se enfrentan con la competencia, con jugadoras que no solo tienen meses siendo muy constantes, sino los cinco años de la Liga MX (Femenil) compitiendo por el goleo”.

Por último, la entrenadora del Tri enfatizó que no se fija en el pasado para armar sus convocatorias: “No hay ningún tema de conflicto, con honestidad lo digo, es simplemente porque la competencia que están haciendo jugadoras que vienen con un trabajo de seis años es muy fuerte. Me hubiera gustado que la liga (MX Femenil) se creara 10 años atrás para que muchas jugadoras pudieran estar en su mejor momento ahora. Son grandes ejemplos a seguir, la misma Charlyn, con una experiencia impresionante, solo que no puedo hablar del pasado, me tengo que enfocar en lo mejor del aquí y ahora”.

México iniciará su camino en el Premundial 2022 ante Jamaica el próximo 4 de julio en el estadio Universitario de Monterrey, Nuevo León, con la expectativa de terminar entre los primeros tres puestos para aspirar al Mundial 2023.