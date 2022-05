Solo dos futbolistas mexicanos en la historia saben lo que es cargar con el mérito del premio ‘Pichichi’, aquel que se le otorga a los mejores goleadores del futbol español. Una de esas figuras se mantiene activa y está en la búsqueda de obtener su primer trofeo jugando en casa, en su país, ante su gente. Su nombre es Charlyn Corral y es finalista del Clausura 2022 de la Liga MX Femenil con las Tuzas del Pachuca, que enfrentarán a Chivas por el máximo trofeo.

La historia de Charlyn empezó al revés de lo que suele ocurrir en los procesos de los futbolistas varoniles. Ella primero se hizo constante en la selección nacional mexicana y varios años después, incluso con participaciones mundialistas en su historial, pudo ganar sus primeros sueldos como futbolista profesional, cuando ya tenía 23 y vivía a casi 10,000 kilómetros de su natal Ecatepec, estando en Finlandia.

“A mí las cosas me pasaron muy deprisa. Miro hacia atrás y me pregunto cómo lo he hecho. Entre la escuela, las tareas, recibir tantas críticas siendo tan joven, me admiro mucho”, dijo Corral en 2019 en una entrevista con El País. En aquel entonces brillaba en el futbol español y era parte de una llamativa transacción al pasar del modesto Levante al deslumbrante Atlético de Madrid.

Corral cumplió sus sueños en un camino diferente a lo tradicional: después de haber sido seleccionada nacional desde los 13 años y jugar los Mundiales sub 20 de 2006, 2008 y 2010, así como los Mundiales mayores de 2011 y 2015, construyó su carrera en Estados Unidos, Finlandia y España. En ese trayecto, se graduó en Administración del Deporte en la Universidad de Louisville, Kentucky, y también ganó el premio Pichichi con el Levante de España, ya en la temporada 2017-18.

Su currículum se engrandeció con la calidad de esferas internacionales, aprendió nuevos idiomas y se topó con figuras femeniles de otros países, pero a pesar de todo eso sabía que tenía algo en deuda: jugar futbol profesional en su país, frente a su gente, en los estadios en los que alguna vez soñó con poder pisar mientras veía a sus ídolos de la infancia.

Es por ello que Corral vio como un festejo y no como un retroceso cuando fue fichada por las Tuzas del Pachuca en verano de 2021, regresando a su tierra pero con la oportunidad que se le había negado cuando empezó a jugar futbol, pues ahora sí tenía la posibilidad de percibir un salario, de ser parte de una organización profesional y de competir con otras figuras nacionales de su nivel, no como cuando era niña y jugaba contra puros niños.

“Vuelvo a un lugar donde hasta hace unos años me era imposible jugar al futbol profesional. Me quedan sueños por cumplir, regreso en mi mejor momento para ayudar a crecer al futbol de mi país”, mencionó en un video donde anunció su presentación con las Tuzas previo al arranque de la temporada 2021-22.

No tardó mucho para consolidarse. En el Apertura 2021 jugó el 57% de los minutos posibles en la fase regular y colaboró con cuatro goles, aunque su equipo se quedó a un punto de entrar a la liguilla. Para el Clausura 2022, ya con más confianza y conocimiento de su entorno, Corral jugó el 94% de minutos y anotó 13 goles, siendo sublíder de goleo solo por detrás de Alicia Cervantes, quien será su rival en la final vistiendo la playera de Chivas.

La Charlyn Corral de 2022 ha hecho recordar a aquella niña de 13 años que corría sin descansar con un uniforme de la selección mexicana que le lucía grande para su estatura; ahora con 30 años y la cinta de capitana de Pachuca, vuelve a pedir la pelota, a correr eufórica y a marcar goles de técnica elevada, como los que la llevaron a ganar el título de mejor goleadora de España.

“Charlyn Corral humilla a la defensa; Charlyn Corral con impresionante doblete”, son algunos de los titulares que usó la prensa para hablar del desempeño de la delantera de Pachuca en el Clausura 2022, pero todavía hay páginas con espacio libre para hablar de la búsqueda de su primer título de Liga MX Femenil cuando enfrente a Chivas en la serie final entre el 20 y 23 de mayo.

Con dos torneos y 17 goles, Corral está demostrando que su llegada al futbol mexicano no fue una táctica comercial para poner el foco en Pachuca, un equipo que es dos veces finalista de la Liga MX Femenil (subcampeón en el Apertura 2017 y a punto de iniciar la serie en el Clausura 2022). La delantera también está dejando claro que viene a sumar con lo que ella deseaba que ocurriera cuando veía la liga de su país desde el otro lado del Océano Atlántico.

“La Liga mexicana está creciendo. Todavía sabemos que falta bastante, que con el tiempo se permita a las jugadoras mayores (de 24 años). Me he dado cuenta de que cuando ya pasas de los 23 maduras bastante como futbolista. Creo que son los mejores años de una futbolista y eso, sin duda, hará que la Liga MX tenga más nivel”, dijo en 2018, cuando era la estrella del Levante español.

Solo cinco jugadoras lograron meter más de 10 goles durante la fase regular del Clausura 2022 y de ellas cuatro son mexicanas: Alicia Cervantes (14), Charlyn Corral (13), Stephany Mayor y Scarlett Camberos (11). Con la cercanía de las eliminatorias finales para el Mundial Femenil de Australia-Nueva Zelanda 2023, Corral ha vuelto a ser puesta en el radar del Tri por su rendimiento y experiencia.

“Dejemos que el tiempo hable; está dando excelentes partidos. Creo que con el trabajo que está haciendo puede levantar la mano para la selección. Hay que aprovechar el momento que está viviendo”, dijo su entrenador en el Pachuca, Juan Carlos Cacho, previo al inicio de la liguilla del Clausura 2022.

Charlyn no pensaba que viviría este lado de su historia. En sus entrevistas hablaba de la imposibilidad de jugar futbol profesional en México y de cómo eso le dio el empujón necesario para cumplir sus metas en latitudes con mejor infraestructura como Finlandia, España y Estados Unidos.

Pero ahora que tiene la oportunidad de enamorar al público de su país con regates y goles en vivo, ya no a miles de kilómetros de distancia, la delantera oriunda del Estado de México lo está aprovechando. Atrás quedaron los años de competir en equipos repletos de hombres y de ser vista con rareza.

HOY-AYER

es la figura del Pachuca, un equipo profesional de Liga MX Femenil, y está en la búsqueda de su primera estrella en casa, en México.