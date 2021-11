En el World Wide Technology de Mayakoba, el mexicano Carlos Ortiz ocupa el tercer sitio al término de la segunda ronda. El tapatío es uno de los estandartes nacionales y latinoamericanos en el golf, una posición que adoptó luego de años de altibajos que lo hicieron fortalecerse.

Ortiz fue el primer mexicano en 42 años en ganar un torneo de PGA, cuando se coronó en el Houston Open en el 2020, lo que le permitió escalar 95 posiciones en el ranking del PGA Tour, al pasar del puesto 160 al 65 (actualmente ocupa el lugar 78); además de conseguir tres años de garantía en el máximo circuito de golf profesional y un boleto a los cuatro majors de 2021. Este año, Ortiz también fue parte del contingente mexicano en los Juegos Olímpicos de Tokio, donde se mantuvo entre los tres primeros puestos hasta la última ronda.

Pero antes de eso el tapatío pasó duros años en los que descendió al Korn Ferry Tour (antes Web.com), una categoría previa al PGA Tour, donde pasó un par de temporadas.

"Es lo mejor que me pudo haber pasado. Regresar al Web (en la temporada 2016-17 y 2017-18), en ese entonces el Web era el Korn Ferry, me permitió apreciar los pequeños detalles. Yo no diría que llegué ahí fácil, sino rápido y se te olvida lo difícil que es llegar ahí y lo duro que tienes que trabajar para permanecer ahí y tener tu mejor juego. Esa fue una excelente lección para mí, creo que conforme sigo creciendo en mi carrera, sigo mejorando. Esos dos años que estuve en el Web.com Tour ha sido lo mejor que me ha ocurrido", dijo Ortiz en rueda de prensa en el Mayakoba Golf Classic.

También señaló que aunque confiaba en su juego y que podía salir adelante, siempre existe un sentimiento de temor que lo mantiene trabajando y evita que caiga en una zona de confort: "Esa es la belleza de este juego, nunca puedes ser suficientemente bueno. No importa que tan bueno seas, siempre puedes mejorar".

Abraham Ancer, el oriundo de Reynosa Tamaulipas y el latinoamericano mejor rankeado de la PGA (No.14), describe que desde el descenso, el juego de Carlos Ortiz ha ido mejorando: "Es un jugadorazo, creo que lo tiene todo. Ha estado mejorando año tras año, desde que bajó al Korn Ferry, luego subió y ha jugado bastante sólido, con su victoria en Houston, ha sido un jugador bastante completo".

Ahora Carlos Ortiz enfrenta su octavo arranque consecutivo en el World Wide Technology Championship de Mayakoba, en busca del triunfo después de varios cierres en el top 10, incluyendo los dos últimos años.

¿Cuál es tu siguiente gran objetivo en el golf y cuál es tu ruta para lograrlo?

"Mi objetivo es seguir mejorando, ya sea con triunfos y cómo voy a seguir avanzando en el ranking mundial y cómo lo voy a lograr, trabajando, manteniéndome en mi proceso, seguir haciendo las cosas bien y yo se que los resultados tarde o temprano llegan", respondió a El Economista.

Sin embargo, también tiene la mira puesta en la Presidents Cup: "Me encantaría jugar con muchos de mis amigos. Es algo en lo que siempre he querido competir y gran parte del trabajo que estoy haciendo es para poder ser parte de ese equipo". En 2019 Abraham Ancer se convirtió en el primer mexicano en jugar en dicho certamen.

Para tí, ¿Que ha sido lo difícil de llegar al PGA Tour?

"Es todo el tiempo que vas a sacrificar, todo el trabajo que vas a tener que hacer y no hay garantías, esa es la parte difícil. Muchas veces trabajas muy duro y las cosas no salen como quieres, es ahí donde es difícil, seguir trabajando duro sabiendo que no hay ninguna garantía de que lo vas a lograr y que las probabilidades no están a tu favor. Tienes que seguir trabajando duro y creer en ti para que tus sueños se hagan realidad".

Sin embargo, tanto Carlos Ortiz como Abraham Ancer portan el nombre de Latinoamérica, tratando de promover y hacer crecer al golf en la región.

Creo que estamos haciendo un buen trabajo; aunque todavía hay mucho por hacer, al final del día, estamos tratando de motivar e inspirar a la siguiente generación para que lleguen al PGA Tour”.

Tras la ronda dos, el tapatío comparte el lugar con el noruego Viktor Hovland, monarca defensor, al tener un total de 132 impactos (-10), uno menos que los estadunidenses Scottie Scheffler y a tres del líder Matthew Wolff.