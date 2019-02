En Capitanes se privilegia la división del trabajo.

Alfonso Monroy, gerente deportivo de Capitanes, identifica que el trabajo en conjunto le ha permitido al equipo volver a disputar los playoffs por segundo año seguido en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional.

¿Qué lecciones importantes se llevó la franquicia el año pasado en la etapa de playoffs?

Tuvimos mucha mala suerte en la final, son cosas del deporte, nos faltó tener un plan B, tuvimos la lesión de Ernesto Oglivie y luego el problema de salud de Emmanuel Andújar. Posteriormente Héctor Hernández tuvo una caída en la final.

Tres jugadores puntuales se perdieron en la final y desafortunadamente por los tiempos ya no pudimos reforzar, entonces el aprendizaje fue quizás eso, tener plan A, B y C. Estar preparados porque ese tipo de cosas suceden en el deporte.

Parte de la constancia en los resultados está también en el trabajo y la planeación que realizó la directiva antes del comienzo la temporada 2018-2019.

El equipo capitalino ganó en la presente fase regular 67% de los juegos disputados. Mientras que en su primer año ocuparon la segunda posición en el standing global y lograron avanzar hasta la serie final que perdieron ante Mexicali 1-4.

Alfonso Monroy explicó que en la organización se optó por hacer pocos cambios en la plantilla, mantener una base de jugadores mexicanos y evitar empezar de nuevo, tener a la gente que ya conocía el sistema del coach Ramón Díaz y estaban acostumbrados a la forma en la que juega el equipo.

“De lo que sé y lo que he hablado con otros equipos, el sistema de Ramón es complicado aprender para muchos jugadores, es un sistema muy europeo que se basa mucho en la defensiva y como se puede ver en nuestras estadísticas los puntos se reparten como equipo, una de las cosas que buscamos en los extranjeros es que vengan a reforzar al equipo y que sean conscientes de que no van a ser estrellas todos los días, aquí es dividirnos todo el trabajo, porque lo importante es Capitanes, no es si alguien metió tantos puntos o hizo tantos rebotes”, añadió.

Por ejemplo, la organización promedia por partido 93.7 puntos y los jugadores que más producen en dicho departamento son Rigoberto Mendoza e Ismael Romero, con 17 unidades cada uno. Es decir, ellos generan 36% del total de lo que encestan los Capitanes.

El equipo enfrentará en la primera ronda de los playoffs a la quinteta de las Abejas de León, los primeros partidos se disputan hoy (jueves) y viernes, en el Gimnasio Juan de la Barrera y la serie continuará en León, los días 5 y 6 de marzo. La serie es a ganar cuatro de siete duelos, el quinto duelo, en caso de ser necesario, estaría programado para el 8 de marzo (León) y continuaría el 11 y 12 de marzo, en la Ciudad de México.